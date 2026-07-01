Xúc động hình ảnh bé gái 3 tuổi sống sót kỳ diệu trong trận động đất ở Venezuela

Giữa nỗi đau buồn và bất an bao trùm người dân Venezuela sau trận động đất kép xảy ra 24/6, một số tin tức về công tác cứu hộ đã mang đến tia hy vọng cho người dân. Những cuộc giải cứu kỳ diệu, những hành động đoàn kết và những chú chó trở thành anh hùng là một trong những câu chuyện đó.

Hôm 30/6, video hiện trường cho thấy lực lượng cứu nạn tìm kiếm trong đống đổ nát và reo hò vui mừng khi phát hiện bé trai còn sống. Cơ quan Phòng vệ Dân sự Jordan, lực lượng đang tham gia cứu hộ cứu nạn tại khu vực cho biết em bé đã được sơ cứu và lập tức chuyển tới bệnh viện.

Tính đến thời điểm được tìm thấy, bé trai trải qua 6 ngày bị vùi lấp dưới tòa nhà đổ sập ở thủ đô Caracas nhưung vẫn sống sót một cách kỳ diệu. Theo nhóm cứu hộ Jordan, các dấu hiệu sinh tồn của bé đều ổn định. Chính quyền địa phương cũng đã được thông báo về tình hình.

Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ từ Mỹ và Pháp đang nỗ lực tiếp cận những người sống sót. (Ảnh: AP)

Trong khi ở vị trí gần đó, một tiếng khóc phát ra từ đống đổ nát thắp thêm hy vọng cho đối cứu hộ. Đó là tiếng khóc của em bé mới 18 ngày tuổi, bị mắc kẹt dưới một tòa nhà đổ sập ở khu vực La Guaira. Mẹ của em bé được giải cứu vài phút sau đó. Cả hai mẹ con được đưa đến bệnh viện và đang hồi phục tốt.

Giữa tiếng ồn ào của máy móc hạng nặng và những đám bụi mù mịt, Soledad Campos Aparicio được nhìn thấy ôm chú chó của mình trong vòng tay, chờ đợi thông tin được phép trở về nhà. Tuy nhiên, điều đó khó có thể xảy ra trong thời gian ngắn vì cô ấy là một trong hàng nghìn người phải di dời kể từ khi trận động đất kép xảy ra ở Venezuela tuần trước.

Một em bé 9 tháng tuổi và mẹ của bé cũng được tìm thấy còn sống sau khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 3 ngày. “Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, hy vọng vẫn còn đó. Các đội tìm kiếm của Mỹ giải cứu thành công em bé khỏi đống đổ nát sau trận động đất ở Venezuela”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong bài đăng trên Twitter hôm 27/6.

Bên cạnh hàng chục nhân viên cứu hộ từ nhiều quốc gia tham gia tìm kiếm người sống sót, những anh hùng thầm lặng khác cũng xuất hiện - những chú chó được huấn luyện đặc biệt. Một trong số đó là Mali, thành viên của nhóm cứu hộ Mexico “Los Topos” (Những Chú Chuột Chũi). Vụ cứu hộ đầu tiên mà Mali tham gia trong chiến dịch này liên quan đến chú chó Maltese nhỏ bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Chó nghiệp vụ đào bới tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kép ở Venezuela. (Video: Reuters)

Không chỉ có Mali, chú chó chăn cừu Border Collie tên Tsunami cũng đánh hơi thấy nhiều người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của chú chó 9 tuổi trước khi nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm và cứu hộ.

Tsunami cùng với người huấn luyện Jorge Beens đang làm việc trong đơn vị chó nghiệp vụ cứu hộ K-SAR ECID. Khứu giác nhạy bén của Tsunami giúp phát hiện dấu hiệu sự sống và đánh dấu chính xác vị trí bên dưới đống đổ nát. Nhờ đó, đội cứu hộ có thể đào bới đống đổ nát và đưa những người sống sót ra ngoài.

Trong số những người được Tsunami cứu sống có một người đàn ông 60 tuổi, người bị mắc kẹt dưới đống đổ nátkhoảng 6 ngày. Trước đây, Tsunami tham gia ứng phó với nhiều thảm họa thiên nhiên khác, bao gồm động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như nhiệm vụ cứu hộ lũ lụt và sạt lở đất trên khắp Venezuela.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy do động đất ở La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Theo Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, có hơn 6.000 người được cứu sống và hàng chục nghìn gia đình nhận được viện trợ sau trận động đất kinh hoàng. “6.461 người được cứu sống và 80.870 gia đình được giúp đỡ”, ông Rodriguez thông tin và lưu ý có 28.380 nạn nhân động đất đang được chăm sóc y tế tại các bệnh viện, trại dã chiến.

Hiện tại, hơn 26.000 quân nhân và 15.467 tình nguyện viên cùng với 3.660 nhân viên cứu hộ từ nước ngoài đang giúp khắc phục hậu quả của thảm họa tại Venezuela. Theo số liệu chính thức mới nhất, 1.943 người thiệt mạng và 10.571 người bị thương sau khi hai trận động đất có cường độ 7,2 và 7,5 độ richter xảy ra tại nước này.