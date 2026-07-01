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Qatar xác nhận Mỹ - Iran vẫn đàm phán kỹ thuật, chưa chốt cuộc gặp cấp cao

| | Tài chính quốc tế

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết giới chức nước này đã gặp các đặc phái viên Mỹ để trao đổi về tiến trình đàm phán với Iran và vấn đề an ninh khu vực. Doha khẳng định các cuộc tiếp xúc kỹ thuật giữa Washington và Tehran vẫn được duy trì, dù chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp cao giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Qatar hôm thứ Ba (30/6) cho biết Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani đã có cuộc gặp với các đặc phái viên Mỹ - Steve Witkoff và Jared Kushner - nhằm trao đổi về tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời thảo luận các diễn biến an ninh mới tại Trung Đông.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar, các bên đã rà soát những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được triển khai theo khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước, cũng như những nỗ lực thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực thông qua đối thoại và ngoại giao.

Cuộc họp cũng đề cập đến thỏa thuận ngừng bắn tại Li-băng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố thỏa thuận nhằm bảo vệ chủ quyền, sự thống nhất và ổn định của quốc gia này.

Ngoại trưởng Qatar tái khẳng định cam kết của Doha trong vai trò trung gian hòa giải, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với tiến trình đối thoại giữa Washington và Tehran.

Qatar xác nhận Mỹ - Iran vẫn đàm phán kỹ thuật, chưa chốt cuộc gặp cấp cao- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed al-Ansari, cố vấn của Thủ tướng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao, cho biết các cuộc đàm phán ở cấp kỹ thuật giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, song hiện chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp cấp cao theo cơ chế đàm phán hiện nay.

"Hiện tại không có cuộc gặp cấp cao nào giữa các bên Iran và Mỹ theo cơ chế đàm phán đã được thống nhất", ông nói.

Theo ông Majed al-Ansari, chuyến thăm Doha của các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner nằm trong chuỗi tham vấn với các quan chức và nhà trung gian Qatar về nhiều vấn đề khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các cuộc tiếp xúc kỹ thuật giữa Washington và Tehran đã được nối lại sau các vòng làm việc trước đó tại Thụy Sĩ. Các cuộc trao đổi được tiến hành dưới nhiều hình thức, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp thông qua các bên trung gian.

Ông al-Ansari nhấn mạnh các phái đoàn kỹ thuật của Mỹ và Iran vẫn đang làm việc, với mục tiêu duy trì động lực đàm phán và tạo điều kiện cho tiến trình đối thoại tiếp tục được triển khai tại Doha cũng như các địa điểm khác.

Theo Quỳnh Như

tienphong.vn

Từ Khóa:
Qatar, iran

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