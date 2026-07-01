Nga bất ngờ đóng hàng loạt cửa khẩu đường sắt với 3 nước giáp ranh sau động thái của Latvia-Ukraine

Chính phủ Nga bất ngờ ra sắc lệnh đóng cửa một loạt cửa khẩu đường sắt ở biên giới quốc gia với Latvia, Phần Lan và Estonia, có hiệu lực từ hôm nay 1/7, TASS đưa tin.

Theo sắc lệnh, "hoạt động di chuyển của người, phương tiện, hàng hóa và vận tải" qua các trạm kiểm soát đường sắt biên giới do Chính phủ Nga chỉ định đã bị tạm dừng. Bộ Ngoại giao Nga đã được chỉ đạo thông báo cho Riga, Tallinn và Helsinki về quyết định mà Moscow đưa ra.

Các cửa khẩu biên giới bị đóng cửa bao gồm St. Petersburg-Finlyandsky, Vyborg, Vyartsilya, Ljuttja và Svetogorsk (5 cửa khẩu với Phần Lan), Pechory-Pskovskiye ở biên giới với Estonia, và Pytalovo giáp với Latvia.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga vẫn chưa công bố lý do đưa ra quyết định này.

Trên thực tế, trong số 7 cửa khẩu thuộc diện đóng cửa từ 1/7, chỉ có 2 cửa khẩu đang hoạt động là cửa khẩu với Estonia và Latvia.

Những cửa khẩu với Phần Lan vốn đã bị phía Phần Lan đóng cửa từ cuối năm 2023 để kiểm soát tình hình di cư. Theo thông tin từ Chính phủ Phần Lan, hạn chế nhập cảnh giữa Nga và Phần Lan được đưa ra dựa trên Đạo luật Biên phòng sau khi ghi nhận làn sóng di cư từ công dân các nước thứ 3 ở biên giới phía Đông của nước này.

Quyết định của Nga được đưa ra trong bối cảnh Latvia và Ukraine có kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái chung tại vùng Latgale ở miền Đông Latvia, gần biên giới của nước này với Nga và Belarus.

Theo Defense News, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs ngày 29/6 cho biết kế hoạch này nằm trong khuôn khổ "Thỏa thuận Drone" giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh Nordic-Baltic Eight (NB8) tại Tallinn. Latvia là quốc gia thứ sáu tham gia khuôn khổ hợp tác máy bay không người lái song phương của Ukraine.

Vùng Latgale, nơi dự kiến đặt nhà máy UAV mới, về mặt lịch sử là một trong những khu vực thiệt thòi nhất về kinh tế của Latvia. Ông Kulbergs cho biết khu vực này cần đầu tư, cũng như việc làm, và chính phủ của ông sẽ "làm mọi thứ cần thiết" để đảm bảo nhà máy được xây dựng càng sớm càng tốt và đặt ở khu vực biên giới với Nga.

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhiều lần nhắm vào khu vực tây bắc nước Nga trong những tháng gần đây, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng năng lượng ở Vùng Leningrad gần St. Petersburg. Một số máy bay không người lái đã chệch hướng và rơi tại Latvia, Estonia, Lithuania và Phần Lan.

Moscow đã cảnh báo các quốc gia Baltic về việc cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để thực hiện các cuộc tấn công, tuyên bố rằng điều này có thể dẫn đến hành động đáp trả, RT đưa tin.