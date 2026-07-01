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Trung Quốc, Belarus đang thành lập một liên minh các quốc gia để hỗ trợ Nga

| | Tài chính quốc tế

Trong bối cảnh cấu trúc quan hệ quốc tế đang thay đổi, các bước đi ngoại giao mới đang được thực hiện để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trung Quốc, Belarus đang thành lập một liên minh các quốc gia để hỗ trợ Nga- Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

“Trung Quốc và Belarus đang tích cực làm việc để thành lập một liên minh các quốc gia từ khu vực Nam bán cầu.

Mục tiêu chính của khối ngoại giao này là bảo vệ lợi ích của Nga trước các mối đe dọa từ phương Tây trong bối cảnh đối thoại tiềm năng với Ukraine.

Cuộc thảo luận này được thúc đẩy bởi tuyên bố chính thức từ Trung Quốc về sự cần thiết phải nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình”, ông Sergey Sanakoev, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, nói với giới báo chí.

Theo nhà khoa học chính trị người Nga này, các sáng kiến ​​hiện tại của Trung Quốc có liên hệ trực tiếp với cuộc gặp mặt trực tiếp gần đây giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài hôm 29/6.

Hai bên đã thảo luận sâu rộng về vai trò trung gian hòa giải và các nguyên tắc an ninh bất khả xâm phạm.

Vị chuyên gia nhận định, sự hình thành một liên minh do Trung Quốc dẫn đầu như vậy có khả năng thay đổi thể thức các quá trình đàm phán trong tương lai.

"Bằng cách huy động nguồn lực của BRICS (khối các nền kinh tế mới nổi) và SCO (Tổ chức Hợp tác Thượng Hải), liên minh này sẽ mang lại cho các cuộc đàm phán một vị thế hoàn toàn trung lập", giới chuyên gia nhận định.

Không loại trừ khả năng các cuộc họp của nhóm làm việc có thể được tổ chức trực tiếp tại Trung Quốc.

Đại diện chính thức của các cơ quan ngoại giao phương Tây vẫn chưa bình luận về thông tin thành lập liên minh ngoại giao mới này.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

giaoducthoidai.vn

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