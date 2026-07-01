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Iran tuyên bố sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại

| | Tài chính quốc tế

Trước thềm cuộc đàm phán với Qatar, Iran bất ngờ phát đi cảnh báo sẵn sàng cho xung đột nếu đối thoại với Mỹ thất bại.

Hôm 30/6, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết Tehran đang ưu tiên ngoại giao với Mỹ, nhưng vẫn sẵn sàng cho xung đột.

“Chúng tôi đang theo đuổi đối thoại, nhưng nếu đối thoại không được thực hiện, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc xung đột và có đáp trả tương ứng”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

Cùng với đó, ông Ghalibaf khẳng định những điều khoản trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran cần được thực thi trước khi Tehran và Washington đi đến thỏa thuận cuối cùng.

“Chuyến đi gần đây của phái đoàn Iran đến Thụy Sĩ nhằm mục đích thực thi điều khoản quy định trong bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận bao gồm ở Lebanon; Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân ở eo biển Hormuz; mở lại tuyến hàng hải ở Hormuz; Mỹ cấp giấy miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Iran; Iran được tiếp cận và sử dụng tài sản và nguồn tiền bị Mỹ phong tỏa… Những điều khoản còn lại sẽ không bắt đầu, trừ khi 5 điều khoản trên được thực thi đầy đủ”, ông Ghalibaf nói.

Trước đó, đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei và nhóm đàm phán xác nhận ưu tiên hiện tại của Tehran là đảm bảo thực thi điều khoản của bản ghi nhớ và gây sức ép để đạt được yêu cầu theo thỏa thuận.

Ông Baghaei cho biết Mỹ đã cấp những giấy phép cần thiết liên quan đến Điều khoản 10, bao gồm việc bán dầu và Iran đang tiến hành thực hiện giấy phép đó. Ngoài ra, việc thực thi Điều khoản 11, liên quan đến giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran cũng đang được tiến hành.

Ông Baghaei cũng nhấn mạnh toàn bộ chuyến thăm của đại diện Mỹ tới Qatar đều không liên quan đến chuyến đi của phái đoàn Iran mà nhằm mục đích theo dõi việc thực hiện bản ghi nhớ, bao gồm cả Điều khoản 11.

Tương tự, Qatar xác nhận cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ vẫn đang tiếp diễn, nhưng hiện tại không có cuộc gặp cấp cao nào giữa 2 bên theo cơ chế đàm phán hiện có.

“Hiện không có cuộc gặp cấp cao nào giữa Iran và Mỹ theo cơ chế đàm phán đã được thông qua”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari thông tin.

Theo ông Ansari, phái đoàn kỹ thuật của Iran và Mỹ “vẫn đang họp” và cuộc họp đang diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau với sự tham gia của người trung gian để đảm bảo tính liên tục.

Mỹ - Iran lại căng thẳng về Hormuz

Theo Kông Anh/VTCnews

VTCnews

Từ Khóa:
Qatar, iran

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