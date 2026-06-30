Iran và Oman tổ chức cuộc họp đầu tiên về eo biển Hormuz

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Thông báo việc tổ chức cuộc họp về eo biển Hormuz giữa Iran và Oman được đưa ra sau các báo cáo của truyền thông Mỹ cho rằng Washington đã đồng ý với Tehran ngừng các cuộc tấn công. Bên cạnh đó, hai bên dự định nối lại đàm phán tại Qatar vào ngày 30/6.

Iran đã phản ứng bằng cách bác bỏ tuyên bố trên. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc gặp sẽ vẫn diễn ra, trái ngược với tuyên bố của Tehran.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi vào ngày 29/6 cho biết rằng trong khi các cuộc tham vấn riêng của Iran với Qatar đang diễn ra theo kế hoạch, báo cáo của một số phương tiện truyền thông về các cuộc đàm phán kỹ thuật ở Doha chưa được xác nhận. Vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên sẽ chỉ diễn ra khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, và ngày tháng cũng như địa điểm được tất cả các bên đồng ý - ông Gharibabadi nói thêm.

Chỉ vài giờ sau đó, Tổng thống Trump đã đáp trả trên nền tảng Truth Social, tuyên bố rằng Iran đã yêu cầu một cuộc gặp và cuộc gặp này sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại Doha.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi (Ảnh: PressTV)

Thỏa thuận khung Mỹ - Iran được ký kết vào ngày 17/6 được cho là sẽ mở đường cho một giải pháp cuối cùng giữa hai bên để chấm dứt cuộc chiến Iran. Theo thỏa thuận khung 60 ngày, hai bên cam kết đàm phán một thỏa thuận cuối cùng bao gồm chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và quy chế lâu dài tại eo biển Hormuz.

"Tại Muscat (Oman), cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung Hormuz đã được tổ chức" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Gharibabadi cho biết trên X - "Trong khi xem xét các vấn đề hiện tại liên quan đến eo biển Hormuz, chúng tôi đã trao đổi quan điểm về việc quản lý eo biển này trong tương lai".

Iran hôm 28/6 đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của các tàu thuyền nhằm tránh tuyến đường do Tehran chỉ định qua eo biển Hormuz sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Eo biển Hormuz bao gồm vùng biển thuộc chủ quyền của Oman và Iran. Tuy nhiên, theo luật quốc tế, cả hai nước đều không thể chặn đường hoặc thu phí qua tuyến đường thủy quan trọng này.