Ứng viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon.

Theo tờ báo uy tín Le Figaro của Pháp, ứng cử viên Tổng thống Pháp Jean-Luc Melenchon đã kêu gọi nước Cộng hòa này rút khỏi NATO ngay lập tức.

Theo ông, Pháp cần khôi phục chủ quyền quốc phòng và khởi xướng đối thoại trực tiếp, mang tính xây dựng với Liên bang Nga để giảm bớt căng thẳng quốc tế nói chung.

Vị chính trị gia người Pháp nhấn mạnh, việc tiếp tục là thành viên của NATO là điều không thể đối với nước này.

Hơn nữa, ông Melenchon lên tiếng phản đối kế hoạch Pháp tham gia bất kỳ liên minh quân sự mới nào.

Ông dẫn chứng ví dụ về các liên minh đang được Australia, New Zealand và Vương quốc Anh củng cố để giải quyết các thách thức địa chính trị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những phát ngôn của ứng cử viên này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa giới chuyên gia Pháp và đại diện của nhiều đảng phái chính trị khác nhau.

Trong khi những người ủng hộ ông Melenchon tán thành ý tưởng giảm leo thang căng thẳng, thì những người phản đối lại nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tình đoàn kết Euro-Atlantic.

Các đại diện chính thức của Chính phủ Pháp hiện tại vẫn chưa bình luận về những phát ngôn này.