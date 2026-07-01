Nhờ "kỳ quan công nghiệp" này mới có nước Nga vĩ đại như hôm nay: Bảo vật hiếm hoi cả hành tinh chỉ có 7 cái

Công thần của nước Nga

Được thành lập vào năm 1896, Izolyator hiện là một trong những doanh nghiệp kỹ thuật điện lâu đời nhất tại Nga. Đi qua ngọn lửa của các cuộc cách mạng, chiến tranh và những cuộc khủng hoảng kinh tế, nhà máy vẫn bền bỉ cung ứng nguồn sản phẩm thiết yếu cho quốc gia.

Có thể khẳng định, nếu không có Izolyator, công cuộc điện khí hóa, công nghiệp hóa và chiến dịch xây dựng hàng loạt công trình năng lượng tầm cỡ của Nga – từ các siêu thủy điện quá khứ cho đến các nhà máy điện hạt nhân hiện đại ngày nay – đã không thể hoàn thành.

Ngay từ thời kỳ tiền cách mạng, danh mục sản phẩm của nhà máy đã rất đa dạng, bao gồm: sứ cách điện, vật liệu kỹ thuật bằng sứ, chậu xốp, gạch chịu lửa và các mặt hàng gốm sứ khác.

Năm 1905, các sản phẩm của thương hiệu này đã xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Triển lãm Quốc tế diễn ra ở Brussels. Khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ làm tê liệt nguồn cung từ nước ngoài, Izolyator lập tức được huy động khẩn cấp để nghiên cứu và phát triển các thiết bị kỹ thuật điện nội địa.

Dù Cách mạng Tháng Mười và những năm tháng biến động sau đó gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực sản xuất, nhưng quyết định quốc hữu hóa đã chính thức mở ra một chương mới đầy hoàng kim cho nhà máy.

Trong khuôn khổ quy hoạch điện quốc gia, nền kinh tế quốc dân cần được tái thiết toàn diện, đòi hỏi phải sáp nhập các trạm phát điện và đường dây tải điện nhỏ lẻ thành một hệ thống thống nhất. Mục tiêu này sẽ hoàn toàn bất khả thi nếu thiếu các sản phẩm cách điện cho đường dây cao áp. Khi đó, Nhà máy Izolyator Moscow đã được lựa chọn làm hạt nhân nòng cốt chịu trách nhiệm giải quyết bài toán cốt lõi này.

Đến năm 1926, nhà máy đã làm chủ quy trình và đưa vào sản xuất hàng loạt các dòng sứ cách điện từ 6 – 35 kV – một thành tựu mang tính bước ngoặt thời bấy giờ.

Trong đó, dòng sứ cách điện 35 kV đã được đưa vào tiêu chuẩn chung đầu tiên của toàn Liên bang và duy trì sản xuất đến năm 1939. Tuy nhiên, chặng đường phát triển không chỉ có hoa hồng. Ngày 1/8/1923, một trận hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng và trang thiết bị. Không đầu hàng trước nghịch cảnh, các thế hệ công nhân đã đồng lòng vực dậy nhà máy, khôi phục hoàn toàn quy mô sản xuất chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.

Chỉ có 7 nhà máy tương tự trên thế giới

Bước vào thời kỳ Chính sách Kinh tế Mới, Izolyator vươn lên thành doanh nghiệp trụ cột trong ngành sứ kỹ thuật điện và tiên phong phát triển các chủng loại cách điện mới.

Ngay đầu kế hoạch năm năm, nhà máy nhận nhiệm vụ đầy thách thức: sản xuất sứ cách điện treo loại 115 kV. Mùa thu năm 1931, thông qua việc hoàn thành xuất sắc đơn đặt hàng của nhà nước, đơn vị đã lần đầu tiên chế tạo thành công sứ cho các sứ xuyên ngâm dầu 115 kV, giúp Liên Xô chính thức chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Thử thách khắc nghiệt nhất trong lịch sử Izolyator chính là cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, khi toàn bộ nhà máy phải sơ tán khẩn cấp về vùng Ural. Trong giai đoạn khói lửa này, nhu cầu sản phẩm lại tăng vọt do các doanh nghiệp sơ tán ở phía Đông và ngành công nghiệp quốc phòng đang khát điện hơn bao giờ hết.

Sau khi hòa bình lập lại, "Izolyator" tiếp tục gánh vác những trọng trách lớn lao không kém: bảo đảm thiết bị để đưa các nhà máy thủy điện lớn như Kuibyshev, Volga, Sayano-Shushenskaya, Bratsk và Krasnoyarsk vào vận hành.

Hiện nay, "Izolyator" chuyên sản xuất các dòng sứ xuyên cao áp cả dòng điện xoay chiều (AC) và dòng điện một chiều (DC). Đáng chú ý, doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất thuần túy mà còn tự chủ hoàn toàn từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến cải tiến công nghệ.

Sự độc đáo và chuyên biệt này giúp sản phẩm của nhà máy luôn được săn đón trên toàn cầu, bởi tính đến nay, trên toàn thế giới chỉ có vỏn vẹn 7 nhà máy sở hữu năng lực tương đương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, Izolyator hiện đang triển khai đồng thời nhiều siêu dự án tại các thị trường lớn như Ấn Độ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và đang lên kế hoạch tiến quân mạnh mẽ vào thị trường châu Phi trong tương lai gần.