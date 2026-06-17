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Kinh ngạc cỗ máy nặng 14.000 tấn, cao như tòa nhà 30 tầng nhưng có thể đi bộ trên đường: Thán phục tinh hoa công nghiệp Đức

| | Tài chính quốc tế

Nặng hơn 14.000 tấn, cao gần 100 mét và dài hơn hai sân bóng đá cộng lại, Bagger 293 là một trong những cỗ máy có thể di chuyển trên mặt đất lớn nhất từng được chế tạo.

Khi nhắc đến những cỗ máy khổng lồ nhất từng được con người chế tạo, nhiều người nghĩ ngay đến tàu sân bay hay giàn khoan ngoài khơi. Tuy nhiên, trên một mỏ than nâu ở Đức tồn tại một "quái vật cơ khí" còn gây choáng ngợp hơn: Bagger 293 – cỗ máy đào đất nặng tới 14.200 tấn, cao tương đương tòa nhà 30 tầng và có khả năng... đi bộ theo đúng nghĩa đen.

Được chế tạo bởi hãng TAKRAF của Đức, Bagger 293 là máy xúc gầu quay (bucket-wheel excavator) chuyên dùng trong khai thác mỏ lộ thiên. Với chiều cao khoảng 96 mét, chiều dài 225 mét và trọng lượng lên tới 14.200 tấn, đây là một trong những phương tiện di chuyển trên mặt đất lớn nhất từng được chế tạo. Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận Bagger 293 là một trong những phương tiện mặt đất lớn nhất thế giới.

Nếu đặt cạnh một sân bóng đá tiêu chuẩn, chiều dài của Bagger 293 còn vượt xa. Chỉ riêng việc đi bộ từ đầu này đến đầu kia cỗ máy cũng mất khoảng 10 phút.

Điều khiến Bagger 293 trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước khổng lồ, mà còn ở cách nó di chuyển. Thay vì sử dụng bánh xe như các phương tiện thông thường, cỗ máy này được đặt trên 12 cụm bánh xích khổng lồ. Khi vận hành, các cụm bánh xích lần lượt nâng đỡ và dịch chuyển toàn bộ thân máy về phía trước với tốc độ chỉ khoảng 0,1–0,6 km/h. Nhìn từ xa, chuyển động của nó giống như một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi bước đi trên mặt đất. Chính vì vậy, nhiều người ví Bagger 293 là cỗ máy "biết đi bộ".

Dù nặng tương đương hàng nghìn xe tải cộng lại, Bagger 293 lại tạo áp lực lên mặt đất thấp đến bất ngờ nhờ hệ thống bánh xích có diện tích tiếp xúc cực lớn. Điều này cho phép nó di chuyển trên đất, sỏi, thậm chí cả bãi cỏ mà không lún sâu như người ta tưởng tượng.

Trái tim của Bagger 293 là bánh gầu khổng lồ có đường kính hơn 21 mét. Trên vành bánh gầu được gắn 18 chiếc gầu xúc, mỗi gầu có thể chứa trên 15 mét khối vật liệu. Khi bánh xe quay liên tục, cỗ máy có khả năng đào và vận chuyển khoảng 240.000 mét khối đất đá mỗi ngày, tương đương hơn 218.000 tấn vật liệu. Đây là khối lượng đủ để lấp đầy hàng chục hồ bơi tiêu chuẩn chỉ trong một ngày làm việc.

Để vận hành "gã khổng lồ" này, nguồn điện tiêu thụ cũng ở mức đáng kinh ngạc. Bagger 293 sử dụng nguồn điện cấp từ bên ngoài với công suất khoảng 16,56 MW, tương đương lượng điện tiêu thụ của một thị trấn nhỏ. Thế nhưng, điều gây bất ngờ là chỉ cần khoảng 5 người để điều khiển toàn bộ cỗ máy.

Việc di chuyển Bagger 293 từ khu vực khai thác này sang khu vực khác là một chiến dịch kỹ thuật thực thụ. Với tốc độ tối đa chưa tới 1 km/h, mỗi lần "đi bộ" có thể kéo dài nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần. Những hình ảnh ghi lại cảnh cỗ máy khổng lồ từ từ băng qua đồng cỏ, đường sá và cánh đồng ở Đức thường khiến người xem liên tưởng đến các phương tiện viễn tưởng trong phim khoa học giả tưởng.

Trong thời đại tự động hóa và robot ngày càng phát triển, Bagger 293 vẫn là biểu tượng cho năng lực kỹ thuật cơ khí của con người. Hơn ba thập kỷ sau khi được đưa vào hoạt động, nó vẫn khiến thế giới kinh ngạc bởi một nghịch lý thú vị: một cỗ máy nặng hơn 14.000 tấn, cao như tòa nhà 30 tầng nhưng vẫn có thể tự mình "đi bộ" qua những vùng đất rộng lớn.

Nguồn: Tổng hợp

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Hồng Duy

An ninh tiền tệ

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