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Kinh hoàng đại hỏa hoạn ở "thủ phủ giày dép" Trung Quốc: Ít nhất 28 người chết, nhiều công nhân tuyệt vọng leo lên trên mái nhà

| | Tài chính quốc tế

Một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào trưa 9/7 đã gây thương vong nghiêm trọng.

Theo Tân Hoa Xã, đám cháy bùng phát vào khoảng 12h04 tại một nhà máy giày ở làng Giang Đầu, thị trấn Trần Đại, thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm các nạn nhân và dập tắt đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 183 nhân viên cứu hộ cùng 35 xe chuyên dụng tới hiện trường. Đến cuối buổi chiều cùng ngày, phần lớn ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, điều kiện nguy hiểm bên trong nhà xưởng khiến các đội cứu hộ chưa thể tiếp cận toàn bộ khu vực để tìm kiếm những người còn mất tích.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy xuất phát từ tầng một của nhà máy, nơi chứa nhiều vật liệu sản xuất giày và các loại keo dán dễ cháy. Chính những vật liệu này khiến ngọn lửa lan rất nhanh. CCTV cho biết khói từ đám cháy có mùi rất nồng, gây kích ứng mạnh cho mắt và đường hô hấp.

Clip ghi lại hiện trường

Sau vụ việc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo các lực lượng "không được tiếc bất kỳ nỗ lực nào" trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Đến nay, giới chức Trung Quốc vẫn chưa công bố số người thương vong chính thức.

Tấn Giang được mệnh danh là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, thành phố này đã sản xuất hơn 1,2 tỷ đôi giày trong năm 2024, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng giày dép toàn cầu.

Nguồn: Times Of India

Theo Phạm Trang

Đời sống pháp luật

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