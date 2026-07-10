Tổng thống Putin lên tiếng về các phán quyết nhằm vào doanh nghiệp Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 9/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận xét về các quyết định của các tòa trọng tài tại London (Anh) và Stockholm (Thụy Điển) liên quan đến doanh nghiệp Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga Sergey Katyrin, ông Putin nói: "Họ đưa ra những quyết định bất hợp pháp."

Về phần mình, ông Katyrin cho rằng các phán quyết của các cơ quan trọng tài phương Tây nhằm vào doanh nghiệp Nga mang động cơ chính trị.

Cũng trong ngày 9/7, Tổng thống Putin đề cập đến quy mô của mạng lưới Phòng Thương mại và Công nghiệp trên toàn nước Nga.

Ông lưu ý tổ chức này hiện quy tụ 130 phòng thương mại và công nghiệp tại các khu vực trên cả nước.

Trong khi đó, ông Katyrin cho biết Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga có tổng cộng 350 điểm hoạt động trên khắp lãnh thổ nước này.