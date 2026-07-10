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Địa điểm quân sự Iran trúng đòn tập kích, Mỹ phủ nhận liên quan

| | Tài chính quốc tế

Phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin địa điểm quân sự của Iran tại hai thành phố khác nhau đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công.

Hôm 9/7, hai địa điểm quân sự tại Iran được xác nhận trở thành mục tiêu trong loạt trận tấn công mới nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, CNN dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin Washington hiện không tiến hành cuộc tấn công, trong khi quan chức Israel cho biết họ “không nhận được thông tin nào về sự tham gia nào của quân đội vào cuộc tấn công ở Iran hiện nay”.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời phó tỉnh trưởng phụ trách chính trị và an ninh của tỉnh Bushehr, ông Ehsan Jahanian thông tin thêm cơ sở quân sự gần thành phố Bushehr bị trúng “đạn pháo của đối phương Mỹ - Israel”. IRNA không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại hay thương vong do cuộc tấn công gây ra.

Cột khói bốc lên tại thủ đô Tehran của Iran trong cuộc tấn công hôm 28/2. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, nhà máy điện hạt nhân của Iran nằm ở ngoại ô thành phố Bushehr.

Trong khi đó, đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đưa tin khu vực quân sự hải quân ở thành phố Konarak bị “máy bay chiến đấu của đối phương tấn công theo hai giai đoạn” vào tối 9/7. Tỉnh trưởng Mohammad Younes Haqqani cũng xác nhận đội cứu hộ và lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường.

Konarak là thành phố cảng chiến lược trên bờ biển Makran thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan của Iran, nằm ở bờ tây của vịnh Oman. Thành phố Bushehr nằm ở tỉnh ven biển phía nam Bushehr.

Trong khi đó, Mỹ và Iran được cho tiếp tục tham gia cuộc đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân với mục tiêu tìm kiếm giải pháp ngoại giao, ngay cả khi Tổng thống Donald Trump phát động một loạt cuộc tấn công trả đũa mới nhằm vào Tehran trong tuần này.

“Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp và cuộc đàm phán kỹ thuật vẫn đang tiếp diễn. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, CNN dẫn lời quan chức Mỹ thông tin.

Quan chức này nhấn mạnh thêm bản ghi nhớ hợp tác “dựa trên hiệu quả thực hiện” và hành động của Iran, bao gồm việc không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz và cuộc tấn công vào tàu thuyền trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hạt nhân

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