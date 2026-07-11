Tàu USS Boxer Mỹ bị vô hiệu hóa trước khi cố gắng chiếm giữ một hòn đảo của Iran

Theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram "Military Observer", sự cố kỹ thuật này đã buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải khẩn trương xem xét lại kế hoạch tác chiến và hoàn toàn từ bỏ kế hoạch chiếm đóng đảo Kharg của Iran - một hòn đảo có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, hoạt động của các lực lượng khác thuộc Hải quân Mỹ trong khu vực đã tăng mạnh. Hình ảnh vệ tinh xác nhận 2 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân bao gồm chiếc USS Abraham Lincoln và USS George HW Bush hiện đang được triển khai ở vị trí rất gần bờ biển Iran.

Những cuộc diễn tập này là một phần của giai đoạn mới nhất trong chiến dịch tấn công bằng tên lửa và bom quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo dữ liệu giám sát vệ tinh, lực lượng hải quân Mỹ đang được phân bổ không đồng đều. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln không có sự hộ tống gần nào từ các đơn vị chiến đấu khác.

Trong khi đó, tàu sân bay USS George HW Bush đang cơ động dưới sự bảo vệ của 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, chúng cung cấp khả năng phòng không và chống tàu ngầm cho soái hạm.

Trục trặc với tàu đổ bộ USS Boxer khiến Mỹ từ bỏ ý định chiếm đóng đảo Kharg của Iran.

Các quan chức từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) vẫn chưa đưa ra bình luận chi tiết về bản chất của sự cố kỹ thuật trên tàu USS Boxer hoặc những thay đổi trong lịch trình Chiến dịch Epic Fury.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng đơn vị phòng thủ bờ biển và tên lửa của họ đang trong tình trạng báo động cao, tích cực theo dõi sát sao hoạt động của hai nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.