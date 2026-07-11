Một trường học gây tranh cãi vì kế hoạch nghỉ hè: Yêu cầu học sinh học từ 8h đến 22h, phụ huynh phải trực lớp

Mới đây, một trường trung học tại Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi kế hoạch học tập trong kỳ nghỉ của trường bị lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, nội dung của bản kế hoạch được cho là yêu cầu học sinh học trực tuyến, tự học tại trường và phụ huynh thay nhau giám sát lớp học đã làm dấy lên nhiều tranh luận về việc liệu đây có phải một hình thức "dạy thêm trá hình", đi ngược tinh thần giảm tải của ngành giáo dục Trung Quốc.

Kế hoạch nghỉ hè 3 giai đoạn

Theo thông tin lan truyền, kế hoạch học hè được nhà trường gửi trong nhóm phụ huynh dưới dạng tin nhắn, thay vì văn bản chính thức. Phụ huynh được nhắc nhở không chụp màn hình, không chuyển tiếp nội dung ra bên ngoài.

Thông báo cho biết chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 15/7 và chia thành ba giai đoạn. Ở giai đoạn đầu, học sinh phải tham gia các nhóm học trực tuyến, điểm danh vào 8h sáng, làm bài tập, luyện đề và tham gia các buổi giải đáp trực tuyến với giáo viên.

Đến ngày 3/8, học sinh được yêu cầu quay trở lại trường để tự học từ 8h sáng đến 22h tối. Theo kế hoạch, giáo viên không trực tiếp quản lý lớp mà phụ huynh sẽ luân phiên đến trường để giám sát học sinh trong giờ tự học. Ban giám hiệu và lãnh đạo khối chỉ kiểm tra tình hình từ bên ngoài hành lang.

Một số trường học tại Trung Quốc đã chuyển hoạt động học thêm sang hình thức trực tuyến hoặc tự học tập trung để tránh vi phạm quy định. (Ảnh minh họa: Sixth Tone)

Nhiều phụ huynh cho biết họ bất ngờ khi phải tham gia công việc này. Một số người đặt câu hỏi liệu có thể nhờ người khác thay ca hay không, song theo phản hồi được chia sẻ trên mạng, nhà trường cho biết đây là hoạt động "tự nguyện phối hợp", đồng thời mong các gia đình "thấu hiểu và ủng hộ".

Điều khiến nhiều người băn khoăn là hầu hết các gia đình đều có cha mẹ đi làm toàn thời gian. Việc phải nghỉ làm để trực lớp từ sáng đến tối sẽ tạo thêm áp lực không nhỏ trong dịp hè.

Theo lịch trình được lan truyền, sau giai đoạn tự học tập trung, từ 15/8, nhà trường sẽ "khôi phục hoạt động giảng dạy bình thường tùy theo tình hình thực tế". Tính toán theo thời gian này, nhiều học sinh chỉ có chưa đầy 2 tuần nghỉ hè hoàn toàn tự do.

Nghi vấn "dạy thêm trá hình"

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, nhiều ý kiến cho rằng kế hoạch trên có dấu hiệu lách quy định của chính sách "Giảm kép" (Double Reduction) mà Trung Quốc triển khai trong những năm gần đây.

Theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc, các trường học không được tổ chức dạy học tập trung hoặc dạy thêm dưới bất kỳ hình thức nào trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hay ngày nghỉ cuối tuần. Gần đây, cơ quan này cũng tiếp tục yêu cầu các trường không được tự ý khai giảng sớm, kéo dài năm học hoặc lợi dụng kỳ nghỉ để tổ chức học bù.

Tuy nhiên, kế hoạch của trường được cho là đã chia nhỏ hoạt động thành nhiều hình thức khác nhau như học trực tuyến, giải đáp online, tự học tại trường và không sử dụng cụm từ "dạy thêm" trong bất kỳ nội dung nào. Chính điều này khiến nhiều người cho rằng đây là cách "chia nhỏ để lách quy định", trong khi bản chất vẫn là một chương trình học tập kéo dài gần như suốt kỳ nghỉ hè.

Áp lực thi cử khiến không ít học sinh Trung Quốc dành phần lớn thời gian nghỉ hè cho việc ôn tập và luyện đề. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Dù vậy, cũng xuất hiện không ít ý kiến ủng hộ nhà trường. Một số phụ huynh cho rằng áp lực thi đại học tại Trung Quốc rất lớn, nếu trường không tổ chức học thì nhiều gia đình vẫn sẽ phải cho con tham gia các lớp luyện thi bên ngoài với chi phí cao hơn. Việc học ngay tại trường, với giáo viên quen thuộc và môi trường học tập ổn định sẽ tiết kiệm hơn và giúp học sinh tránh sa đà vào điện thoại hoặc trò chơi điện tử trong kỳ nghỉ.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên tại Trung Quốc cho rằng cách làm này vẫn đặt gánh nặng lên học sinh và phụ huynh. Ngoài việc thu hẹp thời gian nghỉ ngơi, hoạt động tự học tập trung còn buộc nhiều phụ huynh phải trực tiếp tham gia quản lý lớp học, trong khi việc nhà trường hạn chế chia sẻ thông tin cũng gây tranh cãi về tính minh bạch.

Nhiều ý kiến nhận định, áp lực thi cử là thực tế nhưng việc giảm tải học tập và nâng cao chất lượng giáo dục không nên bị xem là 2 mục tiêu đối lập. Các trường học có thể giao nhiệm vụ học tập phù hợp, tổ chức giải đáp trực tuyến khi cần thiết, song không nên biến kỳ nghỉ hè thành một "học kỳ thứ ba" dưới những hình thức khác nhau.