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Xôn xao tin tuyển dụng “thợ săn mây” trên núi, lương 230 triệu đồng/tháng

| | Tài chính quốc tế

Công việc "độc lạ" này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Xôn xao tin tuyển dụng “thợ săn mây” trên núi, lương 230 triệu đồng/tháng- Ảnh 1.

Khu danh thắng núi Lão Quân tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đang tuyển dụng vị trí “thợ săn mây” với mức lương lên tới 60.000 nhân dân tệ (230 triệu đồng) mỗi tháng.

Theo thông báo được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của khu danh thắng hôm 9/7, ứng viên trúng tuyển sẽ phải sống trên đỉnh núi trong 30 ngày, theo dõi sự thay đổi của biển mây mỗi ngày và đăng ít nhất một video ngắn ghi lại khung cảnh này lên mạng xã hội.

Ban quản lý cho biết tháng 7 và tháng 8 là thời điểm biển mây xuất hiện thường xuyên và đẹp nhất tại núi Lão Quân. Công việc trên nhằm ghi lại đầy đủ hơn sự thay đổi của hiện tượng thiên nhiên này, đồng thời chia sẻ những hình ảnh ấn tượng tới cộng đồng trực tuyến.

Đợt tuyển dụng mở trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 1 tuần. Người tham gia cần đăng các video gốc trên nền tảng Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) kèm các hashtag do ban tổ chức chỉ định.

Theo thông báo, số lượng lượt thích (like) sẽ là tiêu chí đánh giá chính, bên cạnh chất lượng nội dung video, mức độ lan tỏa và tình trạng tuân thủ quy định của tài khoản mạng xã hội.

Người được lựa chọn sẽ được bố trí chỗ ở miễn phí trên đỉnh núi trong suốt một tháng. Công việc hàng ngày bao gồm theo dõi sự biến đổi của biển mây, quay phim và đăng tải ít nhất một video về hiện tượng này.

Thông tin tuyển dụng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người dùng bày tỏ mong muốn ứng tuyển, đặc biệt là những người yêu thích nhiếp ảnh và du lịch.

Một tài khoản có tên Linshenjianlu nhận xét rằng chương trình không chỉ mang đến cơ hội kiếm thêm thu nhập cho những người đam mê quay chụp mà còn giúp quảng bá hình ảnh của khu danh thắng, gọi đây là “thỏa thuận đôi bên cùng có lợi”.

Theo Global Times﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
trung quốc

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