FIFA thay đổi quy trình VAR tại tứ kết World Cup sau làn sóng tranh cãi gay gắt và cáo buộc dàn xếp tỉ số

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt đối với công nghệ VAR. Động thái này diễn ra ngay sau hàng loạt cuộc đối đầu nảy lửa và đầy tranh cãi tại vòng 16 đội.

Theo thông báo mới nhất từ cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh, các tổ trọng tài VAR từ nay sẽ được bố trí làm việc trực tiếp ngay bên trong các sân vận động diễn ra trận đấu, thay vì chỉ vận hành từ xa tại phòng điều hành tập trung đặt ở Dallas, bang Texas (Mỹ) như giai đoạn trước.

FIFA đã có những thay đổi về công tác VAR giữa những tranh cãi (Ảnh: Getty)

Quyết định này được đưa ra sau khi những màn đối đầu căng thẳng ở vòng loại trực tiếp vừa qua làm bùng nổ các cuộc tranh luận dữ dội về công tác trọng tài. Trên các nền tảng mạng xã hội, một bộ phận người hâm mộ quá khích thậm chí đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ cho rằng một số trận đấu có dấu hiệu bị "dàn xếp tỷ số". Đặc biệt, làn sóng phản ứng từ các cổ động viên Ai Cập sau trận đấu với Argentina càng làm gia tăng áp lực lên vai các vị vua áo đen khi tính chất giải đấu ngày một căng thẳng.

Trận tứ kết tâm điểm giữa Pháp thắng 2-0 Morocco diễn ra tại Boston đã áp dụng quy trình đổi mới này. Trước đây, mọi tình huống can thiệp của VAR đều được xử lý từ Phòng vận hành video (VOR) thuộc Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) tại Dallas. Tuy nhiên, để tối đa hóa tính chính xác và an toàn, FIFA quyết định cắt cử một trọng tài VAR chính cùng một trọng tài VAR dự phòng có mặt trực tiếp tại sân vận động như một phương án phòng hờ tối ưu trước các sự cố kỹ thuật.

Ở trận đấu của Pháp vs Maroc, trọng tài người Uruguay Leodan Gonzalez đảm nhận vai trò điều hành VAR chính, trong khi nữ trọng tài người Nicaragua Tatiana Guzman giữ vị trí VAR dự phòng tại sân. Sự thay đổi này mang lại một lợi ích thực tế vô cùng lớn. Nếu chẳng may hệ thống liên lạc giữa sân vận động và trung tâm Dallas bị ngắt quãng, tổ trọng tài tại Boston vẫn có thể độc lập phân tích các tình huống gây tranh cãi mà không làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. Đồng thời, hệ thống này vẫn đảm bảo trọng tài chính trên sân có thể dễ dàng tiếp cận màn hình bên đường biên để thực hiện các tình huống tự xem lại video (on-field review).

Theo luật hiện hành của FIFA, một trận đấu không thể bị tạm hoãn chỉ vì công nghệ VAR gặp sự cố kỹ thuật. Chính vì vậy, việc thiết lập thêm một "hàng rào bảo vệ" tại chỗ sẽ giúp giảm thiểu tối đa rủi ro các vấn đề máy móc làm ảnh hưởng đến kết quả cục diện trong giai đoạn về đích của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.