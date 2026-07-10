"Tận thế" hay sao mà nước Nga lại ồ ạt gom mua hàng triệu chiếc USB?

Người tiêu dùng Nga đang ngày càng chuộng các dòng USB truyền thống. Số liệu ghi nhận trong quý I/2026 cho thấy quy mô thị trường này đã vượt mốc 2,2 triệu chiếc, tương đương giá trị hơn 1,6 tỷ rúp.

Đây là mức kỷ lục tuyệt đối trong vòng 5 năm qua. Bất chấp sự phủ sóng rộng rãi của công nghệ lưu trữ đám mây, sức hút của các thiết bị lưu trữ vật lý tại Nga không những không hề hạ nhiệt mà trái lại còn tăng trưởng mạnh mẽ.

"Mang theo cả thế giới dữ liệu trong túi áo"

Cư dân Nga vẫn duy trì thói quen sử dụng USB ở quy mô đại trà và hoàn toàn chưa có ý định từ bỏ chúng để chuyển sang các nền tảng lưu trữ đám mây. Đại diện chuỗi bán lẻ điện máy "M.Video" chia sẻ với tờ CNews rằng, nhu cầu đối với loại thiết bị vốn xuất hiện tại Nga từ đầu thế kỷ XXI này đang tăng tiến đều đặn qua từng năm.

Cụ thể, chỉ riêng trong quý I/2026, đã có 2,217 triệu chiếc USB bỏ túi được tiêu thụ tại Nga – con số cao nhất trong vòng nửa thập kỷ trở lại đây.

Đáng chú ý, biểu đồ tăng trưởng của thị trường USB tại Nga giai đoạn từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2026 chưa từng ghi nhận bất kỳ dấu hiệu sụt giảm nào, cả về sản lượng lẫn doanh thu. Suốt những năm qua, sức mua của người dân đối với dòng sản phẩm này chỉ có tăng chứ không có giảm.

Sau 4 năm, thị trường USB tại Nga đã tăng trưởng 39,5% về số lượng và vọt lên tới 58% về mặt giá trị.

Thương hiệu nào đang thống trị thị trường?

Người tiêu dùng Nga ngày càng sẵn lòng chi mạnh tay hơn để sở hữu những chiếc USB có độ bảo mật cao và dung lượng lớn. Xu hướng dịch chuyển sang các dòng sản phẩm dung lượng khủng, tốc độ đọc ghi cao đã đẩy giá bán trung bình của mặt hàng này lên thêm 7,9% so với năm ngoái, chạm mốc 724 rúp/chiếc tính đến hết quý I/2026.

Mặt khác, người dân xứ sở bạch dương cũng rất cởi mở trong việc giao phó dữ liệu cho các nhãn hàng ít tên tuổi. Nhóm thương hiệu "vô danh" này hiện đang gộp chung và đứng vị trí thứ hai về mức độ phổ biến (tính theo số lượng sản phẩm tiêu thụ), chỉ xếp sau thương hiệu Smartbuy.

Vị trí thứ ba trong nhóm "tam đại quyền lực" thuộc về hãng công nghệ danh tiếng Kingston. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy một bộ phận lớn người Nga vẫn chung thủy với các thương hiệu đã được bảo chứng chất lượng qua nhiều thập kỷ.

Xét về mặt doanh thu, top đầu vẫn thuộc về những cái tên kể trên, song vị trí đã có sự hoán đổi. Kingston xuất sắc vươn lên chiếm ngôi vương, đẩy Smartbuy xuống vị trí thứ ba, trong khi "huy chương bạc" vẫn thuộc về liên minh các nhà sản xuất ít tên tuổi.

Ngoài ra, danh sách 10 thương hiệu USB được săn đón nhất tại Nga còn gọi tên các ông lớn như: AData, Netac, SanDisk, Apacer, Transcend và Samsung.

"Đám mây" liệu có thắng được ổ cứng bỏ túi?

Bà Zhanna Ilyukhina, Giám đốc ngành hàng "Phụ kiện" của hệ thống bán lẻ "M.Video" tiết lộ với CNews rằng làn sóng ưa chuộng USB tại Nga đang lan rộng từ nhóm khách hàng cá nhân sang cả khối doanh nghiệp.

"USB vẫn là công cụ thiết yếu phục vụ học tập, làm việc, lưu trữ các bản sao lưu và trao đổi dữ liệu nhanh chóng giữa các thiết bị", bà Ilyukhina phân tích.

Về lý thuyết, tất cả các tác vụ trên đều có thể thực hiện mượt mà thông qua các dịch vụ lưu trữ đám mây với lợi thế kết nối mọi lúc mọi nơi. Thế nhưng trên thực tế, người Nga vẫn đặt trọn niềm tin vào những chiếc USB nhỏ gọn.

"Mặc dù công nghệ đám mây phát triển như vũ bão, USB vẫn giữ vững vị thế là một trong những phương thức lưu trữ và truyền tải dữ liệu tiện lợi, đa năng nhất. Sức hút của dòng sản phẩm này luôn duy trì ở mức cao ổn định, ngay cả khi các dịch vụ đám mây đã phủ sóng toàn dân", bà Zhanna Ilyukhina khẳng định.

Có một thực tế không thể phủ nhận là các dịch vụ đám mây đang bộc lộ hàng loạt điểm yếu cố hữu – những rủi ro vốn không tồn tại trên các ổ USB vật lý. Hầu hết các nền tảng đám mây hiện nay đều thu phí thuê bao định kỳ hàng tháng. Với các gói miễn phí, người dùng chỉ nhận được một dung lượng lưu trữ cực kỳ ít ỏi đi kèm một "rừng" điều khoản hạn chế.

Thêm vào đó, lưu trữ đám mây phụ thuộc hoàn toàn vào mạng internet, trong khi hạ tầng mạng tại Nga thời gian qua đang gặp nhiều bất ổn.

Nghiêm trọng hơn, một số ông lớn đám mây gần đây có tiền lệ tự ý xóa dữ liệu người dùng mà không có một lời cảnh báo hay lý do chính đáng. Đáng nói, hành động này đến từ cả những siêu tập đoàn đang chia nhau nắm giữ tới 60% thị phần đám mây toàn cầu. Điển hình là trường hợp của Amazon Web Services (AWS) vào tháng 8/2025, khi nền tảng này thẳng tay xóa sạch kho lưu trữ chứa dữ liệu suốt 10 năm của một lập trình viên mà không có cách nào khôi phục.

Trước đó, vào tháng 6/2025, tập đoàn Microsoft cũng gây rúng động khi khóa tài khoản OneDrive của một người dùng, cuốn phăng đi toàn bộ tư liệu tích lũy suốt 30 năm cuộc đời bao gồm cả hồ sơ cá nhân lẫn dữ liệu công việc mà ông lưu trữ từ những năm 1990.

Mới đây nhất, vào tháng 5/2026, gã khổng lồ công nghệ Google bất ngờ ngắt kết nối dịch vụ Google Cloud đối với Railway — một khách hàng doanh nghiệp lớn — gây ra sự cố đình trệ trên quy mô diện rộng cho công ty này.

Tương tự như kịch bản của AWS và Microsoft, Google không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào cho quyết định đơn phương cắt quyền truy cập, và phía khách hàng cũng hoàn toàn không nhận được bất cứ thông báo trước nào về vụ việc.