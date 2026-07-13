Kinh hoàng cháy nhà hàng ở Thái Lan khiến 90 người thương vong: Thi thể nằm rải rác, nhiều nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh

Các hình ảnh được công bố cho thấy thi thể nằm rải rác tại hiện trường. Trước đó, nhiều người đã tháo chạy trong tình trạng hỗn loạn khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán bar.

Đây là một trong những vụ cháy gây thương vong nặng nề nhất tại trung tâm du lịch của Thái Lan trong những năm gần đây.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát tại nhà hàng Na Ladprao ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan lúc 0h02 hôm nay, khi có nhiều người bên trong. Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa Thái Lan nói rằng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy sau khoảng nửa giờ.

Video được công bố cho thấy ngọn lửa dữ dội và khói thoát ra từ cửa trước của nhà hàng Na Ladprao, trong lúc mọi người cố gắng thoát thân. Trong hình ảnh hiện trường sau đó, nội thất tại nhà hàng đã bị hư hại và bàn ghế cháy đen.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết 27 người thiệt mạng trong sự việc, nhiều nạn nhân được tìm thấy trong các nhà vệ sinh ở phía sau nhà hàng, và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân dẫn tới sự việc đang được điều tra.

“Chúng tôi đã tìm thấy 27 thi thể, những người khác đang được đưa đến bệnh viện”, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipun thêm rằng 63 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 22 trường hợp đang nguy kịch. Giới chức đang nỗ lực xác định danh tính nạn nhân, do nhiều người không mang giấy tờ tùy thân hoặc đã bất tỉnh.

Theo lời kể của một người sống sót, ông cho biết quán bar ở quận Chatuchak nhanh chóng bị bao phủ bởi khói sau khi hỏa hoạn bùng phát, buộc nhiều người phải chạy về phía sau quán gần nhà vệ sinh, nhưng không có lối thoát hiểm.

Một thành viên ban nhạc có mặt tại địa điểm biểu diễn đã nói với truyền thông địa phương rằng khói đột nhiên bao trùm căn phòng sau khi đèn tắt trong giây lát, tiếp theo là một tiếng nổ lớn và lửa bùng lên.

“Sau vụ nổ, tôi không thấy ai cố gắng chạy, hầu hết đều nằm trên sàn cầu cứu”, thành viên ban nhạc nói với các phóng viên khi đầu vẫn còn băng bó.

“Tôi chạy về phía cửa từ sân khấu, khoảng 5m. Trời tối và có khói, không có oxy”, nhân chứng kể lại.

Ca sĩ Sukanya Wongwongwai đang biểu diễn gần đó khi nghe tin về vụ hỏa hoạn và đã vội vã đến hiện trường, do một số thành viên trong ban nhạc của cô đang trình diễn ở địa điểm này. Theo Wongwongwai, một người đã thiệt mạng, ba người được đưa đến bệnh viện và một người vẫn mất tích.

"Theo những gì tôi nghe được từ người ở trong, mọi thứ tối sầm lại khi hỏa hoạn bùng phát. Mất điện và khói ở khắp nơi, nên họ không thể tìm thấy những người khác", cô kể.

Vào rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn túc trực tại quán Rong Beer Na Lat Phrao khi các thi thể được chuẩn bị để vận chuyển và các đội pháp y thu thập bằng chứng để giúp xác định danh tính các nạn nhân.

Các thi thể được đánh số nằm thành hai hàng chờ được đưa đi, xung quanh là số lượng lớn nhân viên cứu hộ. Lính cứu hỏa đứng gần lối vào quán bar, nơi mặt tiền bị cháy xém và đen kịt do hỏa hoạn.

Thái Lan từng chứng kiến một số thảm kịch tương tự, trong đó có vụ hỏa hoạn tại một quán rượu ở miền đông nước này khiến 14 người chết năm 2022.

Hay vụ 66 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong vụ cháy tại sự kiện mừng giao thừa ở một hộp đêm tại Bangkok ngày 1/1/2009. Hỏa hoạn được cho là bắt nguồn từ một màn bắn pháo hoa trong nhà.

Ảnh: Reuters, Bangkok Post