Nhà Trắng triệu tập các phóng viên của tờ New York Times để làm gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump bên máy bay Boeing 747-8 do Qatar tặng, được tân trang lại thành chuyên cơ Air Force One..

Hôm 9/7, NYT đăng một bài báo cho rằng, chiếc máy bay tổng thống mới được giới truyền thông mệnh danh là “cung điện bay” có giá trị khoảng 400 triệu USD - thiếu các tính năng an ninh tiêu chuẩn, bao gồm cả hệ thống phòng thủ chống tên lửa.

Tổng thống Trump đã sử dụng nó để đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ mới đây.

Tuy nhiên, tờ báo dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết, những lỗ hổng an ninh là lý do khiến Tổng thống Mỹ đột ngột đổi chiếc máy bay mới lấy chiếc Air Force One cũ trong chuyến bay trở về hôm 8/7.

Quyết định này được cho là đưa ra theo sự thúc giục của Cơ quan Mật vụ.

Theo tờ báo, ngay trước khi bài báo được đăng tải, một quan chức cấp cao của FBI đã liên hệ, yêu cầu hủy bỏ bài viết vì lý do an ninh quốc gia.

Quan chức này cũng được cho là đã gây áp lực buộc tờ báo phải tiết lộ nguồn tin.

Hôm 10/7, các đặc vụ liên bang đã xuất hiện tại nhà của một số nhà báo của tờ báo này, trao trát triệu tập yêu cầu họ ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan vào tuần tới, theo tờ NYT đưa tin.

Tờ báo mô tả diễn biến này là một “sự leo thang bất thường trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đe dọa và hăm dọa các tổ chức tin tức độc lập”.

Theo báo cáo, các lệnh này được ban hành bởi Công tố viên Quận Nam New York Jay Clayton “liên quan đến cáo buộc vi phạm luật hình sự liên bang”.

“Việc các nhân viên thực thi pháp luật liên bang xuất hiện ngay trước cửa nhà các phóng viên báo chí lẽ ra phải làm chấn động lương tâm của bất kỳ người Mỹ nào tin vào Hiến pháp và quyền tự do báo chí mà Hiến pháp bảo vệ”, luật sư David McCraw của tờ NYT nói.

Tổng thống Trump đã nhiều lần gọi các phương tiện truyền thông chính thống là "gian dối" và cáo buộc họ thiên vị chống lại chính quyền của ông.

Việc gia đình hoàng gia Qatar tặng chiếc máy bay Boeing 747-8 cho Chính phủ Mỹ đã được công bố vào tháng 5 năm ngoái.

Trong một tuyên bố hồi tháng trước, Không quân Mỹ thừa nhận, "toàn bộ nhóm đã thực hiện các thỏa hiệp đối với một số bộ nhiệm vụ ít được sử dụng hơn" khi phê duyệt cho máy bay do Qatar tặng hoạt động.

Trong khi đó, hợp đồng của Không quân Mỹ với Boeing để mua hai máy bay Air Force One mới đang gặp phải nhiều vấn đề như chậm trễ và vượt chi phí.

Ban đầu dự kiến giao hàng vào năm 2024, các máy bay 747-8 được tùy chỉnh này hiện dự kiến sẽ đến muộn nhất là vào năm 2028.