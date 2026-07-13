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Số lượng tên lửa Iskander Nga vượt xa tốc độ Ukraine sản xuất Patriot

| | Tài chính quốc tế

Số lượng tên lửa Iskander Nga vượt xa tốc độ Ukraine sản xuất Patriot

Theo nhận xét, Ukraine sẽ không thể nhanh chóng thiết lập được dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot, kể cả sau đó sản lượng cũng không đủ yêu cầu.

Theo nhận xét từ giới chuyên gia, giấy phép mà Mỹ hứa hẹn cho việc sản xuất tên lửa đánh chặn thuộc tổ hợp phòng không Patriot sẽ không mang lại lợi ích ngay lập tức cho Ukraine, bởi việc thiết lập dây chuyền chế tạo cần tới hơn 2 năm.

Trang tin The War Zone nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Ankara, Tổng thống Mỹ Trump đã đề nghị trao cho người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky giấy phép sản xuất tên lửa Patriot.

"Điều đó khá tuyệt vời. Vậy nên họ không thể phàn nàn rằng chúng ta không sản xuất đủ. Tôi đã nói, "Hãy tự sản xuất chúng đi"", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bài báo lưu ý việc thực hiện kế hoạch này sẽ mất nhiều tháng. Quá trình sản xuất gặp phải những hạn chế đáng kể, điển hình như tên lửa cần 24 tháng để thiết lập cơ sở hạ tầng cho việc chế tạo, trong khi động cơ nhiên liệu rắn cho chúng cần 30 tháng.

Vấn đề chính được chỉ ra đó là sự thiếu hụt các linh kiện quan trọng, chẳng hạn như đầu dò radar chủ động do Tập đoàn Boeing sản xuất.

Số lượng tên lửa Iskander Nga vượt xa tốc độ Ukraine sản xuất Patriot- Ảnh 1.

Nga chuẩn bị sẵn rất nhiều tên lửa để tấn công địa điểm sản xuất Patriot của Ukraine.

Hơn nữa, Ukraine còn phải đảm bảo an ninh khi những cơ sở sản xuất chắc chắn trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga. Theo tình báo Ukraine, Nga dự định sẽ cho xuất xưởng tới 700 tên lửa đạn đạo Iskander vào năm 2026, tức là số lượng vũ khí sẵn sàng tấn công của họ là rất lớn.

Các chuyên gia nhấn mạnh thực tế mà Ukraine phải nhớ tới đó là sản lượng tên lửa đạn đạo Iskander của Nga đã vượt xa khả năng tương lai của nước này trong việc sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot công nghệ cao, tức là việc bổ sung vũ khí đánh chặn chỉ như "muối bỏ biển" mà thôi.

Theo The War Zone
Iran tấn công trả đũa, Patriot 'cháy hàng': Ukraine lo thiếu 'lá chắn sống còn', Nga bất ngờ hưởng lợi

Theo Sao Đỏ

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
patriot

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