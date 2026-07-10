TT Putin ra lệnh nóng, mặt trận lần đầu bùng cháy dữ dội - Kiev phát triển "vũ khí Ngày tận thế", Nga tung "câu trả lời Odessa"

Đài TST (Nga) ngày 10/7 đưa tin, những tín hiệu mới từ Mỹ cùng các tuyên bố về chương trình tên lửa của Ukraine đang làm gia tăng lo ngại xung đột tiếp tục leo thang. Trong khi đó, Moscow phát tín hiệu có thể mở rộng vùng đệm, còn giao tranh trên một số hướng được cho là tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 7.

Quân đội Ukraine nhận “vũ khí Ngày tận thế”

Theo TST, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một số phát biểu cho thấy Washington có thể tiếp tục ủng hộ Ukraine gia tăng sức ép quân sự đối với Nga.

Ông Trump và một số thành viên trong chính quyền Mỹ cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu trên lãnh thổ Nga có thể tạo thêm sức ép, qua đó thúc đẩy Moscow tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo các nguồn tin được TST dẫn lại, ông Trump cũng đề cập khả năng Mỹ và đồng minh tham gia bảo vệ không phận Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết, nếu xung đột tái diễn. Ngoài ra, Washington có thể cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa dành cho hệ thống Patriot.

Cùng thời điểm, giới chức và doanh nghiệp quốc phòng Ukraine công bố thêm thông tin về chương trình phát triển tên lửa đạn đạo trong nước.

Giao tranh trên một số hướng đang tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 7. Ảnh: The Nation

TST gọi loại tên lửa này là “vũ khí Ngày tận thế”, do tên lửa đạn đạo về mặt kỹ thuật có thể được sử dụng làm phương tiện mang nhiều loại đầu đạn. Tuy nhiên, phía Ukraine không tuyên bố tên lửa đang phát triển sẽ mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 9/7, lãnh đạo công ty quốc phòng Ukraine Fire Point, ông Shtilerman, cho biết chương trình tên lửa đạn đạo đang tiến gần giai đoạn thử nghiệm. Theo ông, tên lửa trước tiên phải hoàn tất thử nghiệm động cơ, sau đó mới tiến hành thử nghiệm bay và đánh giá khả năng tác chiến.

Ông Shtilerman tuyên bố Ukraine có thể thử nghiệm tên lửa trên lãnh thổ Nga vào mùa thu, trong đó Moscow và một số cơ sở công nghiệp quân sự được bảo vệ có thể trở thành mục tiêu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov nhận định việc Kiev sở hữu tên lửa đạn đạo do mình sản xuất có thể làm thay đổi đáng kể năng lực quân sự và vị thế của Ukraine.

Dù vậy, các tuyên bố trên hiện chủ yếu phản ánh mục tiêu và kế hoạch của Kiev. Chưa có thông tin độc lập xác nhận loại tên lửa này đã hoàn tất thử nghiệm hoặc sẵn sàng triển khai chiến đấu.

Nga tung “câu trả lời Odessa”

Trước những tín hiệu mới từ Washington và Kiev, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đã ghi nhận các phát biểu liên quan đến những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo ông Peskov, Điện Kremlin cho rằng một số phát biểu từ Washington xuất phát từ cách đánh giá chưa đầy đủ về tình hình. Ông cũng xác nhận Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump chưa điện đàm sau những tuyên bố mới, nhưng nhà lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng trao đổi.

Ông Peskov cho rằng khả năng “đóng cửa bầu trời” Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự tham gia trực tiếp của lực lượng quân sự NATO, điều Moscow nhiều lần phản đối.

Vị trí của Odessa trên bản đồ. Ảnh: Britannica.

Đáng chú ý, ông Peskov nhắc lại lập trường của Moscow rằng phạm vi vùng đệm dọc biên giới Nga có thể tiếp tục được mở rộng nếu Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trước đó, Tổng thống Putin từng tuyên bố Ukraine có thể phải chịu thêm tổn thất về lãnh thổ nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công sâu vào Nga hoặc tiến hành những chiến dịch vượt biên giới.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng vùng an ninh mà Moscow muốn thiết lập có thể được mở rộng tới các tỉnh Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk.

Từ những tuyên bố trên, một số cây bút và chuyên gia Nga nhắc lại kịch bản quân đội Nga mở rộng chiến dịch về hướng Odessa nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.

TST gọi đây là “câu trả lời Odessa”, hàm ý Moscow có thể đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bằng cách mở rộng mục tiêu lãnh thổ và phạm vi chiến dịch.

Việc các quan chức Nga liên tục đề cập mở rộng vùng đệm cho thấy Moscow đang phát tín hiệu rằng mỗi bước leo thang mới có thể kéo theo sự mở rộng phạm vi địa lý của chiến dịch quân sự.

Mệnh lệnh cứng rắn của ông Putin – Mặt trận lần đầu bùng cháy dữ dội

Song song với những tuyên bố về vùng đệm, TST cho biết cường độ giao tranh đã gia tăng rõ rệt trong những ngày đầu tháng 7 sau mệnh lệnh cứng rắn của ông Putin.

Theo số liệu do phía Nga công bố, quân đội nước này đã kiểm soát thêm khoảng 260–270 km² chỉ trong tuần đầu tiên của tháng. Con số này chưa được phía Ukraine hoặc các nguồn độc lập xác nhận đầy đủ.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Ukraine sẽ phải trả giá bằng lãnh thổ nếu tiếp tục các cuộc tấn công sâu vào Nga và tái diễn những chiến dịch tương tự cuộc tiến công vào tỉnh Kursk.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, phát biểu của ông Putin đồng nghĩa quân đội Nga sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiến công và mở rộng vùng kiểm soát ở những khu vực được xem là cần thiết để bảo đảm an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Một trong những điểm nóng đáng chú ý là khu vực Dobropillya. Đại tá Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine Vladimir Antonyuk được dẫn lời cho biết số cuộc giao tranh tại đây trong vài ngày gần đây đã đạt mức rất cao.

Quân đội Nga được cho là tiếp tục tiến từ hướng nam và hướng đông, trong khi khu vực Shevchenkovo vẫn là một trong những điểm phòng thủ quan trọng của lực lượng Ukraine.

Theo TST, quân đội Nga đã lợi dụng thời tiết xấu trong thời gian ngắn để vòng qua một cụm phòng thủ từ phía tây và tiến thêm hơn 5 km. Tuy nhiên, diễn biến thực địa vẫn cần được kiểm chứng từ nhiều nguồn.

Cường độ giao tranh cũng được cho là gia tăng trên hướng Slavyansk–Kramatorsk. Theo đánh giá được bài viết dẫn lại, số cuộc đụng độ tại đây đã tăng lên mức cao nhất trong thời gian gần đây, gấp khoảng hai lần so với tháng 6. Các đơn vị Nga hiện tập trung củng cố và mở rộng những vị trí giành được từ đầu tháng, đồng thời tìm cách gây sức ép lên các tuyến phòng thủ và hậu cần của Ukraine.