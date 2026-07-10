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Mỹ xôn xao vì sự vắng mặt bí ẩn của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell

| | Tài chính quốc tế

Thượng viện Mỹ sẽ họp trở lại vào tuần tới cho một kỳ làm việc kéo dài bốn tuần, dự kiến bao gồm các cuộc bỏ phiếu về luật quốc phòng và các dự luật an ninh quốc gia khác. Tuy nhiên, một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất về các vấn đề này - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell - vẫn vắng mặt vì lý do sức khỏe không được tiết lộ.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell. (Ảnh: Reuters)

Thượng nghị sĩ McConnell (84 tuổi), người đã dành nửa cuộc đời tại Quốc hội, hiện đang chủ trì Ủy ban Quy tắc Thượng viện và một ủy ban phân bổ ngân sách quốc phòng.

Ông đã vắng mặt kể từ giữa tháng 6, khi ông được đưa từ nhà đến một bệnh viện ở khu vực Washington vì những lý do mà văn phòng của ông đã giữ kín trong gần một tháng.

Thượng viện Mỹ đã nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 24/6.

"Thượng nghị sĩ McConnell đánh giá cao sự ủng hộ mà ông nhận được trong khi tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Ông đang dần hồi phục và đang làm việc chặt chẽ với các nhân viên về các vấn đề của bang Kentucky và của Thượng viện trong thời gian Thượng viện nghỉ họp”, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố đầu tuần này.

Sự vắng mặt của ông McConnell có thể sẽ ảnh hưởng rõ rệt nhất đến Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, nơi các tranh chấp đảng phái đã làm đình trệ nỗ lực đạt được thỏa thuận về ngân sách hằng năm cho Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang khác. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ thế đa số trong ủy ban này, hơn đảng Dân chủ chỉ một ghế.

Ngân sách hiện tại sẽ hết hạn khi năm tài chính 2027 bắt đầu vào ngày 1/10, và các lãnh đạo đảng đã bắt đầu báo hiệu sự cần thiết của một biện pháp tạm thời để duy trì hoạt động của các cơ quan liên bang.

Ông McConnell đã gặp các vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây, và đã phải nhập viện 8 ngày hồi tháng 2 với các triệu chứng giống cúm.

Sự vắng mặt gần đây nhất của ông đã được so sánh với trường hợp của Hạ nghị sĩ Thomas Kean, một đảng viên Cộng hòa đến từ New Jersey, người đã vắng mặt gần bốn tháng trước khi tiết lộ rằng ông đã được điều trị chứng trầm cảm.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear, một đảng viên Dân chủ, đã kêu gọi ông McConnell cung cấp thông tin cập nhật về tình hình sức khỏe, nói rằng việc tiếp tục đồn đoán là không công bằng đối với cả thượng nghị sĩ và cử tri của ông.

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Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Đảng Dân chủ

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