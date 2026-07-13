Thị trường hồi hộp chờ dữ liệu kinh tế sắp được công bố: Quyết định tăng lãi suất liệu có được thực thi?

Kết thúc tuần trước, chỉ số S&P 500 tăng 1,2%, Nasdaq tăng 1,7% còn Dow Jones giảm 0,5%.

Tuần này, hàng loạt ngân hàng lớn sẽ công bố báo cáo tài chính bao gồm JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo, Citibank, Morgan Stanley và gã khổng lồ dịch vụ tài chính BlackRock.

Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm công ty dược phẩm hàng đầu Johnson & Johnson, tập đoàn công nghiệp khổng lồ Kinder Morgan và hãng hàng không hàng đầu United Airlines. Tiếp theo là công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Netflix và công ty hàng đầu về chăm sóc sức khỏe UnitedHealth.

Về dữ liệu kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày 14/7 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố một ngày sau đó sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư bức tranh tổng quát về tình hình lạm phát tại Mỹ. Báo cáo khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Các nhà kinh tế dự đoán CPI tháng 6 sẽ giảm 0,1% so với tháng trước, sau mức tăng 0,5% trong tháng 5. Tương tự, PPI dự kiến sẽ giảm ở mức 0,1% sau khi tăng 1,1% trong tháng trước.

Theo dự báo, CPI và PPI toàn phần tháng 6 sẽ tăng lần lượt là 3,8% và 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tuy không khả quan nhưng sẽ tăng chậm hơn so với tốc độ của tháng trước đó. CPI lõi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng cũng được dự báo sẽ tăng chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đối với các nhà đầu tư, những số liệu này sẽ cung cấp một cái nhìn quan trọng về khả năng và thời điểm Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất để đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Dù thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12, các nhà kinh tế vẫn có những ý kiến trái chiều. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy một số các thành viên đều sẵn sàng giữ nguyên hoặc nới lỏng chính sách nếu lạm phát giảm. Số còn lại nghiêng về việc thắt chặt chính sách nếu lạm phát neo cao.

Nhà phân tích Daniela Hathorn của Capital.com lưu ý: “Mặc dù ông Kevin Warsh đã nhắc lại rằng Fed vẫn hoàn toàn cam kết với mục tiêu lạm phát 2%, nhưng việc ông tiếp tục từ chối đưa ra dự báo cụ thể về tương lai có nghĩa là thị trường vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu”.

Theo Yahoo Finance