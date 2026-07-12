Thống đốc Fed ‘dội gáo nước lạnh’ vào kêu gọi cắt giảm lãi suất của ông Trump: Bước đi tiếp theo sẽ là gì?

Ngay sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp, ông Trump và cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đã bắt đầu tranh cãi công khai về lãi suất.

Mặc dù chính ông Trump đã đề cử ông Powell làm Chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ đầu tiên, vị tổng thống đã tỏ rõ thái độ khi ông Powell không sẵn sàng hạ lãi suất như ông mong muốn.

Uỷ ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Fed đã hạ lãi suất liên tiếp từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025, xuống mức 3,5% - 3,75%. Nhưng ông Trump cho rằng lãi suất cần được giảm xuống dưới 1% hoặc thấp hơn nữa.

Tổng thống Mỹ có ba động lực để liên tục kêu gọi cắt giảm lãi suất. Thứ nhất, nếu chi phí vay giảm, các doanh nghiệp có khả năng sẽ tuyển dụng thêm lao động và tăng chi tiêu cho đổi mới.

Thứ hai, Tổng thống Trump có lẽ nhận ra rằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy thị trường chứng khoán (và nền kinh tế Mỹ) tăng cao. Lãi suất thấp hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI.

Quan trọng hơn cả, lãi suất thấp hơn sẽ giúp Mỹ linh hoạt hơn trong việc trả khoản nợ lên tới 39,4 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, lời kêu gọi hạ lãi suất ông Trump đưa ra trong bối cảnh lạm phát ủa Mỹ tăng vọt, đạt mức cao nhất trong ba năm là 4,2% trong tháng 5.

Một phần nguyên nhân có thể là do chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ. Mặc dù Tòa án Tối cao Mỹ đã vô hiệu hóa nhiều loại thuế quan của ông Trump vào tháng 2 năm 2026, nhưng các loại thuế quan toàn cầu trên diện rộng vẫn tiếp tục làm tăng nhẹ giá cả hàng hóa.

Cuộc chiến tại Iran cũng gây ra cú sốc giá cả. Sau khi Mỹ bắt đầu hành động, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz. Động thái này làm gián đoạn việc vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô thế giới và khiến giá các mặt hàng năng lượng tăng vọt.

Mặc dù giá dầu thô gần đây đã giảm, lạm phát từ chính sách của ông Trump đã sang giai đoạn mới. Các lĩnh vực và ngành công nghiệp khác ngoài ngành năng lượng đã bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh đó, FOMC không chỉ không hạ lãi suất mà một số thành viên còn gián tiếp phản bác lại lời kêu gọi của tổng thống.

Chủ tịch Fed đương nhiệm Kevin Warsh đã nhiều lần tuyên bố, dưới nhiều hình thức khác nhau, rằng ngân hàng trung ương sẽ mang lại sự ổn định giá cả. Nói cách khác, những tuyên bố của ông Warsh cho thấy khả năng lãi suất tăng chứ không giảm.

Thống đốc Fed Christopher Waller cũng đã có những phát ngôn gián tiếp về lãi suất tại một hội nghị gần đây. Ông nói: “Chúng ta sẽ không giữ lãi suất thấp chỉ để giúp chính phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách… Chính sách tiền tệ phải duy trì tính độc lập, tập trung vào các mục tiêu kinh tế của chúng ta”.

Thống đốc Waller và các nhà hoạch định chính sách hướng đến việc cân bằng nhiệm vụ kép là tối đa việc làm và ổn định giá cả. Ông Waller sẽ không ngần ngại hạ lãi suất nếu dữ liệu kinh tế phát tín hiệu cần thiết.

Điều cần chú ý ở đây là phát ngôn của Thống đốc Waller khẳng định Fed sẽ không có ý định điều chỉnh chính sách tiền tệ để đáp ứng nhu cầu của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo Yahoo Finance