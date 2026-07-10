Lộ diện nhóm đặc nhiệm tối cao của Fed, thị trường nín thở chờ kịch bản hạ lãi suất cứu vàng

Cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) Mervyn King và nhà đầu tư tiền số Marc Andreessen là hai trong số những cái tên mới nhất được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh lựa chọn để thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh vừa chính thức công bố danh sách nhân sự cho 5 đặc nhiệm quan trọng. Ông khẳng định các nhóm này sẽ đóng vai trò làm sắc bén hơn nữa năng lực điều hành của định chế tài chính quan trọng nhất hành tinh.

Góp mặt cùng ông Mervyn King và ông Marc Andreessen trong danh sách còn có Raghuram Rajan - cựu Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) và nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Thomas Sargent.

“Nền kinh tế Mỹ đã chuyển dịch sâu sắc so với thế hệ trước, và chưa bao giờ biến động mạnh mẽ như giai đoạn hiện tại”, Chủ tịch Kevin Warsh phát biểu. “Tôi rất vinh hạnh khi những bộ óc kiệt xuất nhất từ nhiều lĩnh vực khác nhau đã đồng ý hợp tác cùng chúng tôi nhằm nâng cao hiệu suất vận hành của Fed với tư cách là một định chế độc lập”.

Trong lịch sử, ông Mervyn King từng chèo lái BoE từ năm 2003 đến 2013, vượt qua tâm bão của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, ông Andreessen - một đồng minh của Tổng thống Donald Trump - lại được biết đến là nhà ủng hộ mạnh mẽ cho các loại tiền kỹ thuật số.

Bản thân ông Kevin Warsh cũng từng giữ ghế Thống đốc Fed từ năm 2006 đến 2011. Kể từ sau khi rời cơ quan này, ông dành phần lớn thời gian để chỉ trích các chính sách của ngân hàng trung ương trước khi chính thức được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí đứng đầu tối cao của Fed.

Hành trình cải tổ của tân Chủ tịch Warsh sẽ tập trung vào việc tái định hình phương thức truyền thông của Fed với giới đầu tư, thu hẹp bảng cân đối kế toán trị giá 7.000 tỷ USD, hiện đại hóa quy trình thu thập dữ liệu và đổi mới tư duy về lạm phát.

Trước đó, trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện, ông Warsh bày tỏ quan điểm rằng Fed nên chuyển sang đặt mục tiêu theo thước đo lạm phát trung bình cắt giảm - một chỉ số loại bỏ các biến động giá quá lớn mang tính cục bộ của một vài mặt hàng cụ thể.

Ông cũng đặt niềm tin rằng nước Mỹ đang đứng trước ngưỡng cửa của một làn sóng bùng nổ năng suất lao động do AI kích hoạt. Bước nhảy vọt này sẽ tạo dư địa để Fed hạ lãi suất mà không lo ngại rủi ro kích hoạt lạm phát trở lại.

Tuy nhiên, quan điểm này của ông Warsh đang vấp phải sự phản đối của nhiều nhà hoạch định chính sách khác tại Fed. Khối này lập luận rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến AI mới chính là tác nhân đẩy giá cả leo thang.

Được biết, hệ thống các nhóm đặc nhiệm mới sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi đội ngũ chuyên viên của Fed, chịu trách nhiệm thiết lập chương trình nghị sự cải cách cho kỷ nguyên Fed dưới thời Kevin Warsh trong 5 lĩnh vực cốt lõi: truyền thông chính sách, bảng cân đối kế toán, hiện đại hóa dữ liệu, năng suất trong kỷ nguyên AI và khuôn khổ kiểm soát lạm phát.

Truyền thông chính sách: Sẽ được đồng dẫn dắt bởi ông Peter Fisher (cựu quan chức Fed New York, hiện đang công tác tại Đại học Washington), ông Arminio Fraga (cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil) và cựu Thống đốc BoE Mervyn King.

Bảng cân đối kế toán: Ông Raghuram Rajan sẽ đồng chủ trì nhóm này cùng hai giáo sư danh tiếng đến từ Đại học Harvard là Karen Dynan và Jeremy Stein.

Hiện đại hóa dữ liệu: Sẽ có sự góp mặt của cựu Giám đốc điều hành Walmart Doug McMillon, giáo sư Raj Chetty của Harvard và Kevin Murphy từ Đại học Chicago.

Năng suất kỷ nguyên AI: Ông Marc Andreessen sẽ giữ ghế chủ tịch hội đồng, phối hợp cùng Charles Jones của Đại học Stanford và bà Asha Sharma - một lãnh đạo cấp cao của Microsoft.

Khuôn khổ lạm phát: Giáo sư Greg Mankiw của Harvard và Bill White (cựu quan chức Ngân hàng Thanh toán Quốc tế - BIS) sẽ cùng Giáo sư đoạt giải Nobel Thomas Sargent chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ hệ thống này.

“Đây là một đội ngũ nhân sự vô cùng ấn tượng. Dù các lựa chọn có phần khác biệt ít nhiều so với hệ tư tưởng truyền thống của Fed hiện tại, họ đều là những chuyên gia cực kỳ uy tín. Tiếng nói của họ chắc chắn sẽ được thị trường, giới hoạch định chính sách lẫn đội ngũ chuyên viên của Fed lắng nghe và nhìn nhận một cách nghiêm túc”, ông Krishna Guha, Phó Chủ tịch hãng tư vấn tài chính Evercore ISI nhận định.

Chủ tịch Kevin Warsh đã chính thức công bố quyết định thành lập các nhóm đặc nhiệm này ngay trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới. Ông kỳ vọng các hội đồng sẽ hoàn thiện và trình bày báo cáo nghiên cứu lên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trước thời điểm cuối năm.

Theo: The NY Times, CNBC