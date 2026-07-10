Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số lượng lớn bạc con người từng phát hiện đã "biến mất" vĩnh vĩnh: Vì sao?

| | Tài chính quốc tế

Không chỉ là nguyên liệu quan trọng của ngành điện tử và năng lượng sạch, bạc đang dần trở thành một trong những tài sản đầu tư được giới đầu tư quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả số bạc con người từng khai thác đều còn nguyên vẹn.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tổng lượng bạc từng được phát hiện trong suốt lịch sử nhân loại vào khoảng 1,7 triệu tấn. Nếu gom toàn bộ số bạc này lại, chúng chỉ đủ để tạo thành một khối lập phương có cạnh dài khoảng 55 m. Con số này cho thấy bạc không hề dồi dào như nhiều người vẫn nghĩ, dù vẫn phổ biến hơn vàng.

Để dễ hình dung, khối bạc lớn nhất từng được tìm thấy có khối lượng khoảng 1.061 kg, tương đương trọng lượng của một con bò rừng bison trưởng thành.

Khác với vàng, một lượng lớn bạc đã bị tiêu hao trong quá trình sản xuất công nghiệp hoặc thất lạc theo thời gian. Các chuyên gia ước tính gần một nửa lượng bạc từng được khai thác được sử dụng trong các sản phẩm điện tử, pin mặt trời, thiết bị y tế và nhiều lĩnh vực công nghệ cao và phần nhiều trong đó không thể được thu hồi.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn giữa hai kim loại quý. Trong khi vàng chủ yếu được lưu giữ dưới dạng tài sản hoặc trang sức, hơn 50% nhu cầu bạc toàn cầu hiện nay đến từ các ứng dụng công nghiệp.

Bạc có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại như điện thoại thông minh, máy tính, ô tô, chất bán dẫn, chip RFID và đặc biệt là tấm pin năng lượng mặt trời nhờ khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt thuộc hàng tốt nhất trong các kim loại.

Chính nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng khiến bạc không chỉ được coi là nguyên liệu sản xuất mà còn trở thành một tài sản đầu tư hấp dẫn. Nhiều nhà đầu tư xem bạc là "vàng của ngành công nghiệp", vừa hưởng lợi từ nhu cầu sản xuất, vừa có khả năng tăng giá khi kinh tế hoặc lạm phát biến động.

Xu hướng này cũng đang lan tới Việt Nam. Trong khoảng hai năm trở lại đây, bạc miếng và bạc thỏi trở thành sản phẩm được nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn nhờ giá trị mỗi đơn vị thấp hơn vàng, dễ tiếp cận hơn nhưng vẫn có tiềm năng tăng giá. Tính đến trưa 10/7, bạc thế giới có giá quanh 60 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý được bán với giá khoảng 62 triệu đồng/kg.

Lịch sử khai thác bạc của nhân loại bắt đầu từ khoảng năm 3000 trước Công nguyên tại Anatolia, khu vực thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Sau đó, hoạt động khai thác lan sang Hy Lạp, nơi bạc trở thành nguyên liệu đúc tiền xu cho thành bang Athens. Đến khoảng năm 100 sau Công nguyên, Tây Ban Nha nổi lên như trung tâm khai thác bạc lớn của thế giới.

Sau chuyến hải hành của Christopher Columbus năm 1492, các mỏ bạc khổng lồ tại châu Mỹ lần lượt được phát hiện, góp phần làm sản lượng bạc toàn cầu tăng mạnh. Chỉ riêng trong thập niên 1870, sản lượng bạc hằng năm đã tăng từ khoảng 1.100 tấn lên hơn 2.200 tấn.

Ngày nay, Mexico là quốc gia khai thác bạc lớn nhất thế giới. Trong năm 2020, nước này sản xuất khoảng 5.600 tấn bạc, trong tổng sản lượng gần 25.000 tấn của toàn cầu. Peru, Trung Quốc, Nga và Chile cũng là những nhà sản xuất lớn.

Dù vậy, nguồn cung trong tương lai không phải vô hạn. USGS ước tính thế giới còn khoảng 500.000 tấn bạc chưa được phát hiện. Peru hiện sở hữu trữ lượng bạc đã xác định lớn nhất thế giới với khoảng 93.000 tấn, tiếp theo là Australia và Ba Lan.

Trong bối cảnh nhu cầu bạc từ các ngành công nghệ, năng lượng tái tạo và trí tuệ nhân tạo tiếp tục gia tăng, nhiều tổ chức phân tích nhận định kim loại quý này sẽ còn giữ vai trò ngày càng quan trọng, không chỉ với hoạt động sản xuất mà còn trên thị trường đầu tư toàn cầu.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Phát hiện 200 tấn vàng, bạc, đá quý trị giá 500 nghìn tỷ trên tàu đắm, chuyên gia tiết lộ còn số vàng trị giá 13.000 tỷ đồng nằm rải rác

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nga vừa đón kỷ lục vui nhưng không thể vá một 'lỗ hổng' lớn

Nga vừa đón kỷ lục vui nhưng không thể vá một 'lỗ hổng' lớn Nổi bật

'Bán’ 1 lô đất tận 18 lần để làm đẹp sổ sách: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào cuộc

'Bán’ 1 lô đất tận 18 lần để làm đẹp sổ sách: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào cuộc Nổi bật

Trung Quốc cấm xuất khẩu loại khí không màu, không mùi, không vị cũng không độc: Tại sao thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng?

Trung Quốc cấm xuất khẩu loại khí không màu, không mùi, không vị cũng không độc: Tại sao thị trường toàn cầu bị ảnh hưởng?

17:45 , 10/07/2026
Cảnh tượng hàng nghìn con heo chết trong trận lũ lụt ở Trung Quốc: Công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn

Cảnh tượng hàng nghìn con heo chết trong trận lũ lụt ở Trung Quốc: Công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn

17:15 , 10/07/2026
TT Putin ra lệnh nóng, mặt trận lần đầu bùng cháy dữ dội - Kiev phát triển "vũ khí Ngày tận thế", Nga tung "câu trả lời Odessa"

TT Putin ra lệnh nóng, mặt trận lần đầu bùng cháy dữ dội - Kiev phát triển "vũ khí Ngày tận thế", Nga tung "câu trả lời Odessa"

16:48 , 10/07/2026
Nga hết kiên nhẫn để tin vào tuyên bố sẵn sàng đàm phán của phương Tây

Nga hết kiên nhẫn để tin vào tuyên bố sẵn sàng đàm phán của phương Tây

16:21 , 10/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên