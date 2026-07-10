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Giá bạc sẽ kết thúc 1 tuần biến động ở 60 USD/ounce?

| | Tài chính quốc tế

Giá bạc đã đi ngang quanh mức 60 USD/ounce vào phiên giao dịch thứ Sáu, tuy nhiên, kim loại quý này vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần sụt giảm.

Tính tới trưa 10/7 theo giờ Hà Nội, bạc đang được giao dịch với giá 60,37 USD/ounce, cao hơn 1 chút so với giá 57 USD/ounce của vài phiên trước đó. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện đang được bán ra với giá 62,6 triệu đồng/kg, giảm gần 3% trong 7 ngày qua.

Sự chững lại này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao những diễn biến tại Trung Đông và đánh giá những tác động tiềm tàng của chúng đối với lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Mặc dù có sự leo thang căng thẳng gần đây, các báo cáo chỉ ra rằng Mỹ và Iran sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình. Căng thẳng này đã gây gián đoạn các luồng năng lượng qua Eo biển Hormuz, làm dấy lên những lo ngại mới về áp lực lạm phát.

Cụ thể, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Iran trong hai ngày liên tiếp. Đây được cho là động thái đáp trả các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các tàu thuyền qua lại Eo biển Hormuz. Để trả đũa, Tehran cũng đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Mỹ trên khắp khu vực.

Trong bối cảnh bất ổn này, các thị trường vẫn duy trì kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng triển vọng chính sách tiền tệ vẫn còn nhiều điều khó đoán định.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Fed khu vực New York, ông John Williams, chia sẻ rằng trong số các yếu tố thúc đẩy lạm phát tại Mỹ hiện nay, ông đặc biệt quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng gia tăng do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Tham khảo: Trading View﻿

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