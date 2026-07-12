Mục đích khôi phục đường ống dẫn dầu giữa Iraq và Syria của Mỹ?

Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục đường ống dẫn dầu giữa Iraq và Syria.

Đường ống này từng vận chuyển dầu thô từ Kirkuk ở miền Bắc Iraq đến thành phố cảng Baniyas của Syria trên Địa Trung Hải.

Theo trang tin Middle East Eye, các quan chức cấp cao Iraq cho biết, dự án này được xây dựng rõ ràng như một cách để cung cấp cho dầu mỏ của Iraq một tuyến đường xuất khẩu tránh eo biển Hormuz, làm giảm ảnh hưởng của Iran đối với tuyến đường thủy này.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận phục hồi dự kiến ​​sẽ được công bố trong những ngày tới, trùng với chuyến thăm Nhà Trắng của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi để gặp Tổng thống Donald Trump.

Chuyến đi của ông Ali al-Zaidi cũng dự kiến ​​sẽ bao gồm một điểm dừng chân tại Texas, trung tâm của ngành công nghiệp năng lượng Mỹ.

Theo các nguồn tin, nền tảng cho việc này đã được ông Tom Barrack - đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời là đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump về Syria và Iraq, đặt ra.

Một quan chức cấp cao Iraq cho biết, ông Barrack đã xây dựng được mối quan hệ tốt với Thủ tướng al-Zaidi, và coi đường ống dẫn khí này như một mô hình cho các dự án kinh doanh ở khu vực Levant, mà ông đã hết lời ca ngợi là mang lại lợi ích cho Mỹ và chính quyền địa phương.

Đường ống dẫn dầu này ban đầu được Công ty Dầu mỏ Iraq hoàn thành vào năm 1952, và vào thời kỳ đỉnh cao, nó vận chuyển khoảng 300.000 thùng dầu mỗi ngày.

Đường ống này đã bị Baghdad đóng cửa vào những năm 1980 sau khi Syria ủng hộ Iran trong chiến tranh Iran-Iraq.

Đường ống tiếp tục bị tàn phá sau cuộc tấn công Iraq năm 2003 của Mỹ, và ngày nay về cơ bản là không còn hoạt động.

Các quan chức Iraq mô tả cơ sở hạ tầng hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng, không thể sửa chữa tạm bợ. Cần phải xây dựng các bể chứa mới, trạm bơm và hệ thống điện mới.

Một quan chức cấp cao trong khu vực thậm chí còn nói, đường ống này có thể sẽ phải được xây dựng lại từ đầu chứ không phải chỉ sửa chữa - một công việc ước tính sẽ mất từ ​​2 đến 3 năm.

Vị này cho biết thêm, một liên danh các công ty của Mỹ đã được lựa chọn cho công việc tái thiết, điều ông cho là tín hiệu cho thấy Mỹ cam kết mạnh mẽ như thế nào đối với dự án này.

Theo nhiều nguồn tin khu vực, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani dự kiến ​​sẽ đến Mỹ để tham dự lễ ký kết - chuyến thăm này cũng có thể mở đường cho các công ty Mỹ tham gia vào các dự án đường ống dẫn dầu bên trong Syria.

Ý tưởng khôi phục đường ống dẫn dầu này đã trở nên cấp thiết hơn kể từ khi Iran bắt đầu khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong bối cảnh chiến tranh với Mỹ-Israel.