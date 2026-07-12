Cuộc điều tra hé lộ mạng lưới các nhà sản xuất linh kiện cho tên lửa Oreshnik của Nga

Các chuyên gia Ukraine thuộc Ủy ban Chống Tham nhũng Độc lập (NAKO) đã xác định được chuỗi sản xuất linh kiện điện tử được sử dụng trong tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga.

Điều này được nêu trong nghiên cứu có tên: "Oreshnik được làm từ gì? Tên lửa nội địa nhất của Nga cho đến nay", do NAKO thực hiện dựa trên phân tích mảnh vỡ thu được sau các cuộc tấn công vào Dnieper vào tháng 11/2024 và Lviv vào tháng 1/2026.

Trong quá trình nghiên cứu, đã xác định được khoảng 470 linh kiện điện tử do 25 doanh nghiệp được chứng nhận tại Nga và Belarus sản xuất. Có thêm 4 nhà cung cấp khác xuất hiện trong tài liệu, nhưng sự tham gia của họ chưa thể xác nhận chắc chắn.

Không giống như hầu hết các loại vũ khí chính xác hiện đại của Nga, vốn phụ thuộc rất nhiều vào vi mạch điện tử phương Tây, Oreshnik chủ yếu chứa linh kiện do Nga và Belarus sản xuất. Các tác giả của nghiên cứu lưu ý điều này cho thấy mong muốn của Nga trong việc giảm sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu.

Danh sách các công ty tham gia sản xuất tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Đồng thời họ nhấn mạnh điều này không có nghĩa là Nga sẽ đạt được sự tự chủ hoàn toàn về công nghệ.

Khoảng 62% các nhà sản xuất được xác định đã nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế, trong khi 93% số công ty đã bị phía Ukraine theo dõi từ trước để tìm cách ngăn chặn. Phần lớn linh kiện tìm thấy được sản xuất trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018.

Kết quả điều tra đã tìm thấy số lượng nhà sản xuất lớn nhất ở Moskva, Zelenograd, Voronezh, Kaluga, Oryol, Bryansk, Ryazan và Penza. Các linh kiện cũng được sản xuất bởi doanh nghiệp ở St. Petersburg, Veliky Novgorod, Kazan, Sarapul, Yoshkar - Ola, Novosibirsk và Minsk.

Trong số những nhà cung cấp chính có tên Trung tâm Khoa học Sản xuất Tự động hóa và Thiết bị Pilyugin - đơn vị phát triển hệ thống dẫn hướng và điều khiển cho tên lửa đạn đạo, cũng như các doanh nghiệp Mikron, Angstrem, Kremniy EL, Optron, Morion, Svetlana và Tập đoàn Integral của Belarus.

Các cụm điện trở đa kênh từ doanh nghiệp Kontakt của Nga, được sử dụng trong tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Một phần đáng kể các công ty này thuộc Tập đoàn nhà nước Rostec, Roselectronics hoặc Roscosmos và cung cấp linh kiện không chỉ cho Oreshnik mà còn cho tên lửa Kh-101, Iskander-K, hệ thống phòng không S-400, Pantsir-S1 và tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M cùng với Bulava.

Vai trò riêng biệt trong việc sản xuất linh kiện điện tử cho Oreshnik là các doanh nghiệp Belarus Integral và công ty con Transistor Plant, đặt tại Minsk. Phía Ukraine phát hiện ra rằng họ đã sản xuất các cụm bán dẫn và mạch tích hợp trong giai đoạn 2014 - 2015.

Cả hai doanh nghiệp đều trực thuộc Bộ Công nghiệp Belarus và nằm trong số những nhà sản xuất vi điện tử lớn nhất nước. Họ chế tạo vi xử lý, vi điều khiển, mạch tích hợp, bóng bán dẫn, điốt, linh kiện chống bức xạ và các thiết bị điện tử khác được sử dụng trong công nghệ quân sự và vũ trụ.

Các tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh chính sách trừng phạt không chỉ nên bao trùm nhà sản xuất tên lửa hoàn chỉnh, mà còn toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp cung cấp linh kiện điện tử cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Theo nhận định của Ukraine, chính việc hạn chế hoạt động của những nhà sản xuất này có thể làm chậm quá trình phát triển các chương trình tên lửa của Nga.