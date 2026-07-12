Phát hiện cơ sở sản xuất UAV bí mật di động cấp cho Ukraine ở Đức

Cơ sở sản xuất UAV cấp cho Ukraine ở miền Nam nước Đức.

Theo các báo cáo điều tra chính thức, cơ sở sản xuất này thuộc về công ty công nghệ quốc phòng Helsing.

Cơ sở này hoạt động dưới các biện pháp an ninh và ngụy trang nghiêm ngặt, được thiết kế để che giấu mục đích thực sự của nó khỏi hoạt động trinh sát vệ tinh và giám sát tác chiến.

Đặc điểm kỹ thuật quan trọng nhất của nhà máy này là tính cơ động cao.

Trong trường hợp xảy ra mối đe dọa an ninh tức thời hoặc nguy cơ bị lộ vị trí, tất cả các dây chuyền sản xuất, xưởng lắp ráp và kho hàng đều có thể được tháo dỡ hoàn toàn.

Sau đó, chúng được chất lên phương tiện vận chuyển và di chuyển đến một địa điểm an toàn khác trong vòng 24 giờ.

Giới chuyên gia nhận định, việc triển khai địa điểm bí mật như vậy ở nước NATO có liên quan đến tần suất gia tăng các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Ukraine.

Hiện ban lãnh đạo tập đoàn Đức và Bộ Quốc phòng Đức đang tránh đưa ra bình luận chính thức về khối lượng sản xuất và vị trí chính xác của cơ sở này.