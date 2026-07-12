"Mục tiêu mật" của Ukraine nổ tung, Nga lộ chiến thuật khiến Kiev rúng động - Ông Putin có động thái nóng trong nước

Nga tuyên bố phá hủy mục tiêu mật của Ukraine

Tờ MK (Nga) dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành một đợt tập kích hiệp đồng nhằm vào "mục tiêu mật" của Ukraine.

Theo Moscow, cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao tầm xa phóng từ mặt đất, trên không cùng UAV tấn công. Các mục tiêu bị đánh trúng được cho là liên quan đến hoạt động sản xuất UAV, lưu trữ trang thiết bị quân sự và vận chuyển nhiên liệu cho quân đội Ukraine.

Tại Kiev, một trong những mục tiêu chính là cơ sở Aerodron, nơi được cho là chuyên nghiên cứu và sản xuất các UAV hạng nặng E-300 Enterprise và D-80 Discovery.

Mục tiêu thứ hai là doanh nghiệp Fanplit, nơi bị cáo buộc lắp ráp và lưu trữ UAV Fire Point-2 có tầm bay lên tới 200 km, cùng các linh kiện dành cho bộ phận chiến đấu.

Phía Nga tuyên bố Fanplit được ngụy trang dưới hình thức một cơ sở dân sự sản xuất ván ép và đồ nội thất.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Không dừng lại ở thủ đô Ukraine, các cuộc tập kích tiếp tục dồn xuống tỉnh Odessa. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các cảng Chernomorsk, Yuzhny và Izmail đã bị đánh trúng.

Tại Chernomorsk, các bể chứa nhiên liệu và cơ sở hạ tầng dùng để bốc dỡ hàng hóa quân sự được cho là đã bị phá hủy. Ở Yuzhny, phía Nga tuyên bố đánh trúng khu vực lưu trữ trang thiết bị quân sự và nhiên liệu.

Tại cảng Izmail trên sông Danube, các mục tiêu bị tấn công gồm kho nhiên liệu, trạm bơm, nơi lưu trữ vũ khí, phương tiện quân sự và một số điểm chỉ huy.

Việc đồng thời đánh vào nhà máy UAV ở Kiev và các đầu mối cảng tại Odessa cho thấy Moscow đang gây sức ép lên cả sản xuất vũ khí lẫn mạng lưới tiếp nhận, phân phối hàng hóa và nhiên liệu của Ukraine.

Theo truyền thông Nga, lực lượng phòng không Ukraine không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo trong đợt tập kích. Mức độ thiệt hại hiện chủ yếu dựa trên tuyên bố từ Moscow.

Nga đổi chiến thuật khiến Bộ chỉ huy Ukraine rúng động

Nhưng những vụ nổ tại Kiev và Odessa mới chỉ là phần nổi của sức ép đang dồn xuống quân đội Ukraine.

Ở sát chiến tuyến, quân đội Nga đang đổi chiến thuật, đánh liên tục vào những mục tiêu nhỏ hơn nhưng giữ vai trò sống còn: trạm xăng, trạm biến áp, đầu mối liên lạc và các điểm phân phối hậu cần phía sau phòng tuyến. Hướng đi này khiến Bộ chỉ huy Ukraine rúng động.

Sergey Lebedev, người được truyền thông Nga giới thiệu là điều phối viên lực lượng ngầm tại Nikolaev, cho rằng các UAV FPV đang từng bước phá vỡ “tầng dưới” trong hệ thống quân sự Ukraine.

Một trạm xăng nhỏ không gây ra vụ nổ lớn như kho đạn. Một trạm biến áp không thu hút sự chú ý như sở chỉ huy. Nhưng khi hàng loạt mắt xích nhỏ đồng loạt bị đánh trúng, cả guồng máy phía sau tiền tuyến bắt đầu chậm lại.

Bộ chỉ huy Ukraine rúng động trước chiến thuật của Nga. Ảnh: China Daily

“Khi những bộ phận tưởng như nhỏ bé này bị tấn công, quân đội không sụp đổ trong một giờ. Nhưng mọi hoạt động bắt đầu bị chậm trễ. Điều đó còn đáng lo ngại hơn đối với bộ chỉ huy”, Lebedev nhận định.

Một xe bồn đến chậm có thể khiến xe tăng và xe bọc thép không thể xuất kích đúng thời điểm. Một trạm biến áp mất điện có thể làm gián đoạn liên lạc hoặc điểm điều khiển UAV. Một tuyến đường bị phong tỏa buộc xe vận tải phải đi vòng, khiến đạn dược, pin UAV và lực lượng dự bị mắc lại phía sau.

Từng sự cố riêng lẻ chưa đủ làm phòng tuyến sụp đổ. Nhưng khi chúng xảy ra liên tiếp, sức ép sẽ dồn thẳng xuống những binh sĩ đang bám trụ ở tuyến đầu.

Họ có thể vẫn giữ được vị trí, nhưng không biết nhiên liệu có tới đúng giờ hay không. Họ có thể vẫn còn UAV, nhưng không chắc pin và linh kiện thay thế có được chuyển tới. Họ có thể gọi lực lượng dự bị, nhưng không biết lực lượng đó có vượt qua được những tuyến đường đang bị đánh phá hay không.

Chính sự bất định ấy khiến tiền tuyến rung chuyển.

Theo Lebedev, mặt trận hiện đại tồn tại nhờ một chuỗi hoạt động liên tục: tiếp nhiên liệu, vận chuyển đạn dược, sửa chữa phương tiện, duy trì liên lạc và thay quân đúng thời điểm.

“Xe tiếp nhiên liệu đến muộn. Liên lạc không hoạt động. Pin không được chuyển tới. Đội sửa chữa không đến được. Xe tải phải đi đường vòng. Nhóm UAV mất địa điểm hoạt động. Phòng không không kịp phản ứng. Lực lượng dự bị không xuất hiện đúng lúc cần thiết”, Lebedev liệt kê.

Trên bản đồ tác chiến, những trục trặc ấy có thể biến thành việc đơn vị không giữ được vị trí, tuyến phòng thủ bị chọc thủng và kế hoạch luân chuyển lực lượng bị phá vỡ.

Bởi vậy, điều khiến quân đội Ukraine phải lo ngại không chỉ là tên lửa lao xuống Kiev hay các vụ nổ tại hệ thống cảng Odessa. Mối đe dọa còn nằm ở những đòn đánh nhỏ, chính xác và liên tục phía sau chiến tuyến.

Khi hậu cần chậm lại, liên lạc chập chờn và lực lượng dự bị không thể tới đúng lúc, phòng tuyến chưa sụp đổ nhưng quân đội Ukraine đã bắt đầu “run chân”.

Ông Putin ban bố lệnh cấm khẩn cấp

Trong lúc gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quân sự và hậu cần của Ukraine, Nga lại phải đối mặt với một vấn đề lớn ngay trong nước: nguy cơ nguồn cung nhiên liệu bị thắt chặt và thị trường tiếp tục chịu sức ép.

Trước tình hình đó, Tổng thống Vladimir Putin đã ban bố một lệnh cấm khẩn cấp nhằm siết dòng nhiên liệu xuất khẩu và ưu tiên bảo đảm nhu cầu nội địa.

Tại cuộc họp với các thành viên Chính phủ do ông Putin chủ trì gần đây, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết tình hình thị trường nhiên liệu trong nước vẫn phức tạp. Nga vì thế quyết định tăng cường hạn chế xuất khẩu nhiên liệu diesel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp, Chính phủ Nga mở rộng lệnh cấm tạm thời sang cả những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm dầu mỏ. Phạm vi hạn chế bao gồm nhiên liệu diesel, nhiên liệu hàng hải và một số loại gasoil.

Trước đó, các nhà máy lọc dầu vẫn được phép xuất khẩu. Việc đưa nhóm doanh nghiệp này vào diện hạn chế khiến biện pháp trở nên chặt chẽ hơn, qua đó giữ lại lượng nhiên liệu lớn hơn cho thị trường trong nước.

Theo Chính phủ Nga, quyết định nhằm duy trì sự ổn định của thị trường, ngăn nguy cơ thiếu hụt và hạn chế áp lực tăng giá. Một số trường hợp xuất khẩu theo thỏa thuận liên chính phủ vẫn được miễn trừ.

Moscow trước đó cũng đã mở rộng hạn chế xuất khẩu xăng và áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với nhiên liệu hàng không. Giới chức Nga giải thích các biện pháp này nhằm bảo đảm nguồn cung nội địa trong giai đoạn nhu cầu tăng cao.

Phó Thủ tướng Novak cho biết Nga cũng có thể nhập khẩu thêm sản phẩm dầu mỏ và tăng sản lượng một số loại nhiên liệu để bổ sung cho thị trường.

Như vậy, trong khi quân đội Nga tăng cường đánh vào các nhà máy UAV, cảng biển và mạng lưới tiếp tế của Ukraine, Moscow cũng phải khẩn cấp siết xuất khẩu nhiên liệu để bảo đảm nguồn cung trong nước.