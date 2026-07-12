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Thủ tướng Slovakia: Nhiều người trong NATO muốn đối thoại với Nga

| | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, nhiều người tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã bày tỏ quan tâm đến việc đối thoại với Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

"Đối với tôi, điều vô cùng quan trọng là nhiều nước NATO đã thể hiện sự quan tâm đến việc cần thiết phải đối thoại với Nga, điều tôi hoan nghênh và luôn ủng hộ", Thủ tướng Slovakia Robert Fico nói trong bài phát biểu video được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của ông hôm 11/7.

"Slovakia ủng hộ hợp tác và đối thoại. Chúng tôi phản đối chiến tranh", người đứng đầu chính phủ Slovakia nhấn mạnh thêm.

Ông Fico nhắc lại, Slovakia sẽ không tham gia vào dự án của NATO nhằm cung cấp 70 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.

Tuyên bố cuối cùng là bản ngắn gọn nhất trong ít nhất một phần tư thế kỷ.

Các nước NATO nhất trí phân bổ 70 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2026 và cam kết duy trì mức hỗ trợ tương tự vào năm 2027.

Tuy nhiên, cam kết kết nạp Ukraine vào liên minh đã bị bỏ qua.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

Từ Khóa:
nga, Nato

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