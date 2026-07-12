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Quân đội Mỹ khai hỏa, nhiều tiếng nổ vang lên ở Iran

| | Tài chính quốc tế

Theo đài truyền hình Press TV, nhiều tiếng nổ lớn đã được báo cáo tại các thành phố Bushehr và Asaluyeh ở miền nam Iran vào rạng sáng 12/7.

Quân đội Mỹ khai hỏa, nhiều tiếng nổ vang lên ở Iran- Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn IRIB cũng đưa tin về các vụ nổ ở Bandar Abbas và Sirik, trong khi hãng thông tấn Mehr cho biết tiếng nổ đã được nghe thấy trên đảo Qeshm.

Quân đội Mỹ xác nhận đã nhắm mục tiêu vào Iran sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tấn công một tàu container treo cờ Síp đang đi qua eo biển Hormuz. IRGC cáo buộc con tàu đi qua eo biển bằng tuyến đường trái phép.

Đây là đợt tấn công thứ ba của Mỹ nhằm vào Iran trong tuần này.

“Iran đã được trao thêm một cơ hội để chứng minh việc tuân thủ Bản ghi nhớ với Mỹ, sau khi bị quy trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó vào các tàu thương mại. Nhưng họ lại một lần nữa thất bại”, CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Theo CENTCOM, Mỹ đang “buộc Iran phải trả giá đắt” theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn.

“Iran đã đưa ra một lựa chọn sai lầm. Giờ thì họ phải trả giá”, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tuyên bố trên mạng xã hội.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
Eo biển Hormuz

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