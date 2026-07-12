Ảnh hiếm siêu bão Ba Vì từ vũ trụ: Mắt bão khổng lồ hiện rõ như "nuốt chửng" đại dương, NASA phải chú ý

Mắt bão khổng lồ nhìn từ không gian

Đầu tháng 7/2026, siêu bão Ba Vì trở thành tâm điểm chú ý khi các vệ tinh của NASA ghi lại được những hình ảnh hiếm về cơn bão ở thời điểm đạt cường độ cực đại trên Tây Bắc Thái Bình Dương. Không chỉ khiến giới khí tượng theo dõi sát sao, những bức ảnh từ không gian còn nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn quốc tế bởi mắt bão tròn gần như hoàn hảo, nổi bật giữa những dải mây khổng lồ xoáy kín cả một vùng đại dương.

Siêu bão Ba Vì trở thành tâm điểm chú ý khi các vệ tinh của NASA ghi lại được những hình ảnh hiếm về cơn bão ở thời điểm đạt cường độ cực đại trên Tây Bắc Thái Bình Dương. (Ảnh: NASA)

Theo NASA Earth Observatory, ảnh được chụp vào ngày 5/7 bằng thiết bị VIIRS trên vệ tinh NOAA-20 khi siêu bão Ba Vì tiến gần quần đảo Bắc Mariana và đảo Guam. Điều đặc biệt là ánh trăng đã chiếu sáng một phần thành mắt bão, tạo nên khung cảnh hiếm gặp mà các chuyên gia mô tả là vừa ngoạn mục vừa đáng sợ.

Trong bức ảnh, tâm bão hiện lên rõ nét như một "con mắt khổng lồ" giữa đại dương, bao quanh là những dải mây trắng xoá cuộn tròn nhiều lớp. Nhìn từ quỹ đạo, toàn bộ cấu trúc của cơn bão giống như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành không ngừng trên mặt biển.

Nhìn từ quỹ đạo, toàn bộ cấu trúc của cơn bão giống như một cỗ máy khổng lồ đang vận hành không ngừng trên mặt biển. (Ảnh: TOI)

Không ít người dùng mạng xã hội nhận xét đây là một trong những hình ảnh ấn tượng nhất về bão nhiệt đới trong năm. Nhiều bình luận cho rằng vẻ đẹp gần như hoàn hảo của mắt bão lại càng khiến họ cảm nhận rõ hơn sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.

Theo NASA, ảnh vệ tinh không chỉ phục vụ mục đích quan sát mà còn giúp các nhà dự báo đánh giá cấu trúc, cường độ và xu hướng phát triển của cơn bão theo thời gian thực. Những dữ liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc phát cảnh báo sớm cho các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Siêu bão cấp 5 khiến nhiều khu vực báo động

Theo NASA Earth Observatory và Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC), siêu bão Ba Vì mạnh lên rất nhanh khi di chuyển trên vùng biển có nhiệt độ mặt nước khoảng 30 độ C. Chỉ trong thời gian ngắn, cơn bão đạt cấp 5 theo thang Saffir-Simpson với sức gió duy trì khoảng 290 km/h, trở thành xoáy thuận nhiệt đới mạnh thứ ba đạt cấp này trong năm 2026.

Khi áp sát Guam và quần đảo Bắc Mariana vào đầu tháng 7, Ba Vì mang theo gió giật cực mạnh, mưa lớn kéo dài và sóng dâng nguy hiểm. Theo các báo cáo được NASA dẫn lại, nhiều tuyến đường bị ngập, cột điện gãy đổ, hệ thống cấp điện hư hỏng và nhiều công trình công cộng chịu thiệt hại đáng kể.

Khi áp sát Guam và quần đảo Bắc Mariana vào đầu tháng 7, Ba Vì mang theo gió giật cực mạnh, mưa lớn kéo dài và sóng dâng nguy hiểm. (Ảnh: RNZ)

Sau khi đi qua khu vực này, cơn bão tiếp tục hướng về phía tây, tiến gần Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực duyên hải phía đông Trung Quốc. Giới khí tượng liên tục theo dõi diễn biến bởi chỉ cần thay đổi nhỏ về quỹ đạo cũng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người sinh sống ven biển.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại cảnh siêu bão Ba Vì càn quét, để lại thiệt hại nặng nề tại các khu vực nằm trên đường đi của cơn bão.

Đây không phải lần đầu cái tên Ba Vì xuất hiện trên bản đồ bão mạnh. Trước đó, vào năm 2020, bão Bavi cũng từng tiến qua một vùng biển nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. NASA khi ấy đã công bố nhiều ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão phát triển mạnh nhờ điều kiện nước biển ấm và môi trường khí quyển thuận lợi trước khi suy yếu khi vào đất liền.

Những bức ảnh đẹp nhưng cũng là lời cảnh báo

Theo các chuyên gia khí tượng, mắt bão càng rõ và càng cân đối thường cho thấy hệ thống đối lưu đang được tổ chức rất tốt, đồng nghĩa với việc cơn bão có thể đạt hoặc duy trì cường độ rất mạnh. Chính vì vậy, những hình ảnh tưởng như tuyệt đẹp từ vệ tinh thực chất lại là dấu hiệu khiến các cơ quan dự báo phải đặc biệt chú ý.

Theo các chuyên gia khí tượng, mắt bão càng rõ và càng cân đối thường cho thấy hệ thống đối lưu đang được tổ chức rất tốt, đồng nghĩa với việc cơn bão có thể đạt hoặc duy trì cường độ rất mạnh. (Ảnh: NASA)

Không chỉ NASA, nhiều hệ thống quan sát Trái Đất khác cũng liên tục sử dụng dữ liệu từ vệ tinh để theo dõi đường đi và cường độ của siêu bão Ba Vì, qua đó hỗ trợ các cơ quan phòng chống thiên tai đưa ra cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Nhìn từ khoảng cách hàng trăm kilomet ngoài không gian, siêu bão Ba Vì hiện lên như một vòng xoáy khổng lồ gần như bao trùm cả vùng biển rộng lớn. Cảnh tượng ấy vừa mang vẻ đẹp ngoạn mục của tự nhiên, vừa nhắc nhở rằng đằng sau "con mắt" hoàn hảo ấy là sức mạnh đủ để làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người chỉ trong vài giờ.

Nguyệt Phạm (Theo NASA, Inquirer, Times of India)