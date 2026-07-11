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Tổng thống Trump: Hàng nghìn tên lửa sẵn sàng nã vào Iran

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump: Hàng nghìn tên lửa sẵn sàng nã vào Iran

Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa sẽ

Mỹ và Israel đã giết chết hàng chục quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự Iran trong chiến dịch ném bom của họ, bao gồm cả nhà lãnh đạo tối cao lâu năm của nước này, Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích có chủ đích vào khu nhà riêng của ông ở Tehran hôm 28/2.

“1.000 tên lửa đã được lên đạn và nhắm vào Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã được tuyên bố ở nhiều nơi trên thế giới, đó là ám sát, hoặc âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ đương nhiệm, trong trường hợp này là TÔI!”, ông Trump viết trên Truth Social hôm 10/7.

“Mệnh lệnh đã được ban ra và quân đội Mỹ đã sẵn sàng, mong muốn và có khả năng, trong thời hạn một năm, có thể gia hạn, để tiêu diệt hoàn toàn mọi khu vực của Iran”, ông Trump nói thêm.

Tuyên bố mạnh mẽ trên của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra sau khi vào ngày 9/7, tờ Wall Street Journal đưa tin, Israel đã cảnh báo Lầu Năm Góc về một âm mưu được cho là của Iran nhằm ám sát ông Trump, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào.

Và trong lễ tang cố Lãnh tụ tối cao Khamenei, những người tham dự đã được nhìn thấy cầm biểu ngữ có dòng chữ "Giết ông Trump", họ cùng hô vang những lời kêu gọi "trả thù".

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã tăng cường lời lẽ chỉ trích Iran, gọi giới lãnh đạo nước này là "thứ cặn bã".

Ông cũng coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã "kết thúc", khi Mỹ tiến hành tấn công vào Tehran hôm 7 và 8/7, để đáp trả các hoạt động quân sự vào tàu thương mại đang cố gắng vượt qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên án “ngôn từ miệt thị” của Tổng thống Trump và đổ lỗi cho Mỹ về sự leo thang căng thẳng mới.

Theo RT
Đàm phán Mỹ - Iran đình trệ sau lời đe dọa của Tổng thống Trump

Theo Hoàng Vân

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Tổng thống Trump

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