Cảnh tượng khó tin ở Trung Quốc: Người dân được nhấc bổng từ dòng nước lũ bằng phương pháp quá liều lĩnh

Thách thức cứu hộ từ hiện trạng cô lập hoàn toàn do bão lũ

Ảnh hưởng kéo dài từ hoàn lưu của bão Maysak đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Tây. Trong đó, thị trấn Vân Biểu thuộc thành phố Hoành Châu rơi vào kịch bản cứu hộ phức tạp nhất khi hệ thống hạ tầng cơ bản gồm mạng lưới viễn thông, nguồn cung cấp nước sạch và các tuyến giao thông đường bộ đều bị tê liệt hoàn toàn.

Tại những điểm dân cư vùng sâu vùng xa, mực nước dâng cao kèm theo dòng chảy xiết tạo ra rủi ro lớn cho các phương tiện cứu hộ đường thủy. Xuồng máy và thuyền cứu hộ thông thường không thể tiếp cận các khu vực bị cô lập do địa hình chia cắt bởi chướng ngại vật và rác thải thiên tai.

Trong bối cảnh thời gian tiếp cận nguồn tiếp tế của người dân bị giới hạn, việc tìm kiếm một phương thức vận chuyển thay thế có khả năng băng qua các rào cản địa hình trở thành yêu cầu cấp bách đối với lực lượng chức năng.

Cơ chế vận hành và giải pháp hoán cải UAV trong tình huống khẩn cấp

Để giải quyết bài toán tiếp tế, một mạng lưới vận tải hàng không tầm thấp bằng thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) đã được thiết lập. Giai đoạn đầu của chiến dịch tập trung vào việc vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu bao gồm nước uống, thực phẩm đóng gói và thuốc men y tế trực tiếp đến các vị trí cao cố định như tầng mái hoặc ban công của các hộ dân.

Tuy nhiên, khi mực nước tiếp tục dâng cao đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân mắc kẹt, nhu cầu di tản khẩn cấp đã xuất hiện. Lúc này, rào cản lớn nhất quy định trong chứng nhận an toàn bay của các dòng UAV dân sự là lệnh cấm tuyệt đối việc sử dụng thiết bị để cẩu kéo hoặc chở người.

Trước tình thế nguy cấp, ban chỉ huy tại hiện trường đã quyết định thay đổi phương thức cứu hộ. Các dòng UAV tải trọng nặng vốn được thiết kế để vận chuyển hàng hóa công nghiệp đã được hoán cải công năng ngay tại chỗ, sử dụng hệ thống dây cáp chuyên dụng để nhấc và di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Phương án này tuy tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật nhưng là giải pháp khả thi duy nhất tại các tọa độ mà xuồng cứu hộ không thể tiếp cận.

Dẫu vậy, quy định vẫn chưa cho phép việc làm này vì còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không thể lường trước.

Qua nhiều năm, ngành công nghiệp UAV của quốc gia này đang trải qua một bước dịch chuyển mang tính cấu trúc: Thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào các dòng drone quay phim, chụp ảnh cỡ nhỏ để tiến thẳng vào phân khúc UAV hạng nặng phục vụ logistics và cứu hộ công nghiệp.

Năng lực tự chủ chuỗi cung ứng từ động cơ, hệ thống quản lý pin (BMS) thông minh cho đến các chip điều khiển chống nhiễu tín hiệu cho phép các nhà sản xuất nước này tối ưu hóa thiết bị theo từng kịch bản cực đoan.

Sự xuất hiện của các nền tảng hạng nặng này giúp việc vận chuyển thiết bị cứu hộ, máy phát điện hoặc vật liệu xây dựng nặng hàng tấn đến các vùng thảm họa sạt lở, chia cắt trở nên khả thi trong vòng vài mười phút thay vì mất nhiều ngày như trước đây.

Vai trò của lực lượng kỹ thuật dân sự trong công tác ứng phó thiên tai

Điểm đặc biệt trong chiến dịch cứu hộ lần này là sự tham gia chủ động của lực lượng công nghệ dân sự. Tuyến vận tải trên không này không chỉ phụ thuộc vào lực lượng cứu hộ chuyên trách, mà được vận hành bởi liên minh tự phát giữa các kỹ sư từ các doanh nghiệp sản xuất UAV, các nhà phân phối thiết bị và đội ngũ tình nguyện viên có chuyên môn điều khiển kỹ thuật.

Theo ghi nhận từ hiện trường của phi công điều khiển Vương Vĩ Nhậm, số lượng thiết bị bay được huy động lớn đến mức tạo thành một mật độ dày đặc trên không trung, hoạt động liên tục để duy trì mạch hậu cần. Các toán phi công phải thực hiện việc chia ca, tính toán dòng đối lưu của gió sau bão và quản lý dung lượng pin của thiết bị một cách nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình cẩu kéo người.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ đã tạo ra một mô hình ứng phó linh hoạt, giúp tối ưu hóa thời gian vàng trong cứu nạn.

Chiến dịch cứu hộ bằng UAV tại Vân Biểu, Quảng Tây là một ví dụ điển hình cho thấy xu hướng công nghệ hóa công tác quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Việc linh hoạt thay đổi các quy tắc vận hành kỹ thuật trong tình huống bất khả kháng không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả giải cứu, mà còn đặt ra những tiền đề mới cho việc xây dựng hành lang pháp lý và kịch bản ứng phó khẩn cấp bằng thiết bị không người lái trong tương lai.