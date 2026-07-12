Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, sáng sớm Chủ nhật (12/7), Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, sau khi bắn cảnh cáo một tàu bị cáo buộc cố đi qua tuyến đường không được phép.

Ảnh vệ tinh ghi lại thiệt hại tại tháp điều khiển ở cảng Chabahar (Iran) sau khi quân đội Mỹ tuyên bố mở đợt không kích mới nhằm duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin do Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) phát đi, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ tàu thuyền nào đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cho đến khi điều mà lực lượng này gọi là “sự can thiệp của Mỹ” tại khu vực chấm dứt.

Trong tuyên bố được IRIB đưa tin, Hải quân IRGC cho biết mọi sự can thiệp của nước ngoài cũng như các nỗ lực thiết lập cái mà họ mô tả là “tuyến đường bất hợp pháp” qua eo biển Hormuz sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết. Lực lượng này cho biết một số tàu đã phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại về việc điều chỉnh hướng đi và di chuyển trong tuyến đường được cho phép.

Họ cũng cảnh báo rằng nếu “kẻ thù” lợi dụng sự việc này và phạm bất kỳ “sai lầm” nào, sẽ phải đối mặt với “phản ứng nghiêm khắc”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và người đồng cấp Oman hôm thứ Bảy (11/7) thảo luận về các thỏa thuận cho việc đi lại an toàn của tàu qua eo biển Hormuz, khi Washington tìm kiếm cam kết công khai về quá cảnh tự do, an toàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp tình trạng căng thẳng leo thang trong tuần này.

Không có cuộc tấn công nào được báo cáo vào thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Một nguồn tin cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Iran, Mỹ, Qatar và Pakistan đã đồng ý đàm phán trong một cuộc gọi mà các nhà hòa giải đang cố gắng sắp xếp vào thứ Bảy trong khi ông Araqchi đang ở Oman.

Hiện chưa rõ liệu các nỗ lực này có thành công hay không, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Araqchi và Oman Sayyid Badr Albusaidi “đã trao đổi quan điểm về các cơ chế phù hợp để tàu bè đi qua eo biển Hormuz an toàn”, theo thỏa thuận ngừng bắn, ​theo một tuyên bố từ Bộ trưởng Ngoại giao Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Oman sau đó cho biết các nhà đàm phán của Oman và Iran sẽ tiếp tục đàm phán “ở cấp độ kỹ thuật và chính trị”.