Giải cứu hơn 500 người mắc kẹt trong trận lũ quét lịch sử tại Mỹ

Hình ảnh từ trên không cho thấy trận lũ quét đã khiến hàng trăm người bị mắc kẹt ở vùng nông thôn Missouri.

Reuters xác nhận vị trí dựa trên cách bố trí đường và địa hình, khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực. Vị trí và ngày tháng cũng được xác minh bằng siêu dữ liệu của tệp gốc.

Quan chức địa phương cho biết khoảng một nửa số người sơ tán khỏi trại hè là trẻ em, số còn lại là cố vấn và các nhân viên khác. Các đội cứu hộ trên thuyền giải cứu được ba người bị mắc kẹt ở nơi khác dọc sông ở Quận Reynolds vào cuối ngày. Trận lũ quét khiến 1 người thiệt mạng.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Reynolds báo cáo rằng các đội cấp cứu đã giải cứu hơn 90 người khỏi nước lũ làm ngập nhà cửa, khu cắm trại và xe cộ. Hàng trăm người cũng được giải cứu khỏi các khu vực khác.

Thống đốc Missouri Mike Kehoe ban bố tình trạng khẩn cấp tại các vùng bị lũ lụt để tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiểu bang và địa phương cũng như đẩy nhanh việc hỗ trợ thảm họa.

Scott L. Oatman, thị trưởng thành phố Annapolis, Missouri, cho biết ông lái xe quanh thành phố và nhận thấy một số đường cao tốc và cầu không thể đi lại được, theo một bài đăng của thành phố trên Facebook.

Hơn 30 cm mưa trút xuống kể từ tối thứ Năm ở vùng nông thôn Missouri. Trận lũ lụt được coi là “nghìn năm có một” với khu vực này. Những trận mưa cực đoan như vậy đang trở nên phổ biến hơn khi ô nhiễm gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu đẩy nhiệt độ lên cao hơn, vì không khí ấm hơn giữ được nhiều hơi ẩm hơn.

Trận mưa cũng mới chỉ là khởi đầu của mối đe dọa lũ lụt kéo dài nhiều ngày, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến các khu vực từ thung lũng Trung Mississippi, Ohio và Tennessee đến vùng trung tâm Appalachia hết cuối tuần này.