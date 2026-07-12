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Bão BAVI đổ bộ hai lần liên tiếp vào Trung Quốc

| | Tài chính quốc tế

Vào nửa đêm 11/7 và rạng sáng 12/7 (giờ địa phương), bão BAVI đã đổ bộ 2 lần liên tiếp vào khu vực ven biển tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Vào khoảng 23h20 ngày 11/7, bão BAVI đã đổ bộ lần đầu vào khu vực bờ biển Ngọc Hoàn, thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang. Và chỉ sau khoảng 40 phút, vào lúc 0h ngày 12/7, bão tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào khu vực ven biển Lạc Thanh, thành phố Ôn Châu.

Sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão đạt cấp 13 (40 mét/giây). Bão gây mưa to, gió lớn cho toàn bộ tỉnh Chiết Giang và các địa phương lân cận.

Bão BAVI đổ bộ hai lần liên tiếp vào Trung Quốc - Ảnh 1.

Cánh cửa kính được dán băng keo để phòng chống bão BAVI, tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 11/7/2026

Theo số liệu của Cơ quan Khí tượng tỉnh Chiết Giang, lượng mưa đo được trong 12 giờ tại trạm Vân Lĩnh Trung Bảo (thành phố Ôn Châu) là hơn 251 mm. Trên đường di chuyển, bão đã làm ngã đổ một số cây xanh. Đồng thời, tình trạng mất điện cục bộ xảy ra nhưng đã nhanh chóng được khắc phục. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về người và kinh tế do bão BAVI gây ra.

Trước đó, tỉnh Chiết Giang đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống bão BAVI, sơ tán hơn 2,2 triệu người dân và thiết lập 19.000 điểm tránh trú an toàn.

Bão BAVI đổ bộ hai lần liên tiếp vào Trung Quốc - Ảnh 2.

Sóng lớn ập vào bờ biển trước khi bão BAVI đổ bộ tại Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 10/7/2026

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão BAVI sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần. Tuy nhiên, cơn bão sẽ tiếp tục gây mưa rất to tại các địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Chiết Giang như An Huy, Giang Tây, hay xa hơn lên phía Bắc như ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh...

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị tương đối cao. Do đó, chính quyền Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo phòng chống lũ từ cấp 4 lên cấp 3 tại các khu vực trên.

Theo Huyền Trang, Duy Trọng (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)

VTV

Từ Khóa:
bão

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