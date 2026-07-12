7 quốc gia sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới năm 2026

Tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ.

Hoạt động đóng mới tàu ngầm trên thế giới đang diễn ra với tốc độ được đánh giá là nhanh nhất kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Chỉ trong 5 năm qua, Trung Quốc đã hạ thủy 24 tàu ngầm, nhiều hơn tổng số tàu ngầm mới của Mỹ và Nga cộng lại trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, các chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng đang được nhiều quốc gia triển khai.

Hiện chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và Pháp có khả năng tự chế tạo tàu ngầm hạt nhân, trong khi Ấn Độ đang thu hẹp khoảng cách sau khi đưa vào biên chế tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thứ ba mang tên INS Aridhaman.

Theo bảng xếp hạng của Global Firepower năm 2026, dưới đây là 7 quốc gia sở hữu hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, được xếp theo tổng số lượng tàu ngầm, không xét đến tuổi đời, năng lực chiến đấu hay hệ thống động lực.

Đứng đầu danh sách là Mỹ với 66 tàu ngầm. Toàn bộ lực lượng tàu ngầm của nước này đều sử dụng năng lượng hạt nhân, gồm tàu ngầm tấn công lớp Virginia, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio và các biến thể mang tên lửa hành trình.

Trong đó, phiên bản Virginia Block V được đánh giá là chuẩn mực của tàu ngầm tấn công hiện đại. Dù tốc độ đóng mới chậm hơn Trung Quốc, Mỹ vẫn duy trì một trong những lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất thế giới.

Nga cũng sở hữu 66 tàu ngầm, ngang với Mỹ về số lượng. Hạm đội này bao gồm tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borei, tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Yasen cùng nhiều tàu ngầm có từ thời Liên Xô vẫn còn hoạt động.

Điều này giúp Nga duy trì quy mô lớn nhưng mức độ hiện đại không đồng đều như Mỹ.

Trung Quốc đứng thứ 3 với 61 tàu ngầm và là quốc gia có tốc độ mở rộng hạm đội nhanh nhất. Trong 5 năm qua, nước này đã hạ thủy 24 tàu ngầm mới và vượt Nga để trở thành quốc gia vận hành nhiều tàu ngầm hạt nhân thứ hai thế giới.

Hạm đội hiện có các tàu ngầm tấn công lớp Type 093 và Type 093A Shang, tàu ngầm tên lửa dẫn đường Type 093B cùng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Jin. Nhiều chuyên gia nhận định năng lực đóng tàu ngầm của Trung Quốc hiện vượt mọi quốc gia khác.

Đứng thứ 4 là Iran với 25 tàu ngầm. Phần lớn là tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo, được Iran gọi là lớp Tareq, cùng nhiều tàu ngầm cỡ nhỏ do nước này tự chế tạo như lớp Ghadir.

Các phương tiện này chủ yếu phục vụ phòng thủ ven biển và tác chiến tại Vịnh Ba Tư cũng như eo biển Hormuz, thay vì hoạt động trên đại dương. Iran theo đuổi chiến lược sử dụng nhiều tàu ngầm nhỏ, khó bị phát hiện để bù đắp cho việc thiếu các tàu ngầm cỡ lớn và hiện đại.

Triều Tiên xếp thứ 5 với 24 tàu ngầm. Hạm đội chủ yếu gồm các tàu ngầm lớp Romeo và Sang-O đã cũ cùng các tàu ngầm cỡ nhỏ, được thiết kế cho nhiệm vụ xâm nhập và tấn công tầm ngắn.

Dù công nghệ còn hạn chế, Triều Tiên được cho là đang phát triển chương trình tàu ngầm hạt nhân với sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Nhật Bản đứng thứ 6 với 23 tàu ngầm. Nước này vận hành một trong những lực lượng tàu ngầm thông thường tiên tiến nhất thế giới. Các tàu ngầm lớp Taigei mới nhất sử dụng pin lithium-ion thay cho ắc quy chì truyền thống, giúp kéo dài thời gian hoạt động dưới nước và tăng khả năng tuần tra bí mật.

Nhật Bản dự kiến biên chế tổng cộng 10 tàu lớp Taigei trong bối cảnh tăng cường năng lực hải quân trước các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc và Triều Tiên tại khu vực.

Hàn Quốc xếp thứ 7 với 22 tàu ngầm. Hạm đội chủ yếu gồm các tàu ngầm diesel-điện do nước này tự phát triển như lớp Son Won-il và Dosan Ahn Changho.

Hàn Quốc tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô hạm đội, nâng cao khả năng hoạt động dưới nước và cũng bày tỏ tham vọng phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai.

Theo Global Firepower, 7 quốc gia này hiện sở hữu khoảng một phần tư tổng số tàu ngầm trên thế giới. Tuy nhiên, quy mô hạm đội không phản ánh đầy đủ sức mạnh thực tế, bởi mỗi quốc gia theo đuổi chiến lược và mô hình phát triển khác nhau.

Trong khi Mỹ duy trì lực lượng hoàn toàn chạy bằng năng lượng hạt nhân, Triều Tiên vẫn dựa chủ yếu vào các tàu ngầm cỡ nhỏ đã cũ.

Trung Quốc đang tăng tốc đóng mới với tốc độ nhanh nhất, còn Ấn Độ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều hướng tới phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Khi các chương trình này dần hoàn thiện trong thập kỷ tới, bảng xếp hạng về quy mô và sức mạnh các hạm đội tàu ngầm trên thế giới có thể sẽ tiếp tục thay đổi.