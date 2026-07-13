“Đột nhập” nhà sản xuất 11.000 tấn gan ngỗng mỗi năm, chiếm 45% toàn cầu, soán ngôi cả “bản gốc”

Vùng Périgord Noir ở tây nam nước Pháp được ví như thủ phủ ẩm thực với nhiều đặc sản cao cấp, trong đó có gan ngỗng. Nhưng người Pháp sẽ không ngờ rằng có một ngày, một đất nước cách nửa vòng trái đất có thể soán ngôi mình để sản xuất hàng loạt món ăn này.

Theo một báo cáo hồi tháng 6 của China International Capital, các nhà sản xuất Trung Quốc hiện chiếm 45% nguồn cung gan ngỗng toàn cầu, tương đương 11.000 tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó, các công ty Trung Quốc cũng đang cạnh tranh với các quốc gia trong việc bán các loại thực phẩm xa xỉ khác như trứng cá muối và nấm truffle. Xuất khẩu nấm truffle của Trung Quốc đã tăng hơn gấp 3 kể từ năm 2022. Trong khi đó, chuỗi cung ứng trứng cá muối từng do Iran và Nga dẫn đầu, hiện nay lại do Trung Quốc thống trị, chiếm 40% tổng xuất khẩu toàn cầu năm 2025.

Giám đốc Even Pay tại công ty tư vấn Trivium China cho biết: “Trong nhiều thập kỷ, đối với người tiêu dùng phương Tây, ‘Made in China’ gắn liền với sản phẩm rẻ, chất lượng thấp và đơn giản. Trong thập kỷ qua, điều chúng ta thực sự thấy là rất nhiều thương hiệu sản xuất tại Trung Quốc với chất lượng hàng đầu nhưng giá cả phải chăng hơn”.

Cơn sốt gan ngỗng bắt nguồn từ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tìm kiếm các ngành công nghiệp bền vững cho các làng quê khi người lao động đổ xô về thành phố. Nhà nước đã hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp này bằng cách cung cấp các khoản vay của chính phủ và hỗ trợ tiếp thị. Ngày nay, các nhà sản xuất tập trung ở các tỉnh phía đông Sơn Đông và An Huy.

Mặc dù gan ngỗn không phải món ăn truyền thống của Trung Quốc, người dân địa phương vẫn đón nhận và thậm chí sáng tạo thêm cho món ăn này. Tại các nhà hàng, họ sáng tạo ra những món ăn độc đáo như kem gan ngỗng, gan ngỗng vị việt quất hoặc sushi cuộn phủ gan ngỗng. Tại một chuỗi nhà hàng nổi tiếng chuyên về vịt quay Bắc Kinh ở Trung Quốc, các đầu bếp còn tạo hình gan ngỗng thành hình quả anh đào để thưởng thức cùng với thịt vịt.

Tuy nhiên, gan ngỗng vẫn chủ yếu là món ăn xa xỉ dành cho giới thượng lưu giàu có ở các thành phố lớn. Người dân Trung Quốc bình thường hiện không chi tiêu nhiều cho món này. Nhưng vì gan ngỗng Trung Quốc giá thành rẻ bằng một nửa loại của Pháp, món ăn này trở nên hấp dẫn hơn với nhiều người.

Nhiều người trong ngành nhận thấy rằng gan ngỗng cũng đi theo mô hình sản xuất quen thuộc. Đó là tôi luyện qua sự cạnh tranh khốc liệt trong nước, sau đó sẽ cạnh tranh với đối thủ nước ngoài.

Ma Lijun là tổng giám đốc của Shandong Chunguan Food, công ty có 500 nhân viên và sản xuất hơn 3.000 tấn gan ngỗng mỗi năm. Bà cho biết thị trường nội địa Trung Quốc rất khốc liệt. Trong thập kỷ tới, bà hy vọng một nửa doanh thu của công ty sẽ đến từ bên ngoài Trung Quốc.

Theo WSJ