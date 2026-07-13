4 người nổi tiếng trên mạng bị phạt hơn 51 tỷ đồng vì trốn thuế

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã phạt 4 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) tổng cộng 13,3 triệu nhân dân tệ (51,5 tỷ VNĐ) vì hành vi trốn thuế, Tân Hoa Xã đưa tin ngày 11/7.

Khoản phạt trên bao gồm tiền phạt hành chính, tiền chậm nộp và các khoản thuế còn thiếu.

"Theo dõi cho thấy các streamer này có mức độ nổi tiếng cao, doanh số bán hàng lớn trong các buổi livestream và thường xuyên nhận tiền ủng hộ từ người hâm mộ, nhưng số thuế khai báo và nộp lại ở mức rất thấp", Tân Hoa Xã cho biết.

Đây là 4 trong tổng số 7 vụ việc vừa được cơ quan thuế tại các tỉnh Sơn Đông, Tứ Xuyên và Chiết Giang công bố. Ba vụ còn lại liên quan đến các gian hàng trực tuyến nổi tiếng, trong đó có một cửa hàng đạt doanh thu hằng năm hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Theo ông Chen Zhiwu, Giáo sư Tài chính tại Đại học Hong Kong, trong khi các hệ thống công nghệ giúp cơ quan thuế dễ dàng theo dõi thu nhập từ tiền lương, thu nhập của các streamer và các cửa hàng trực tuyến vẫn khó kiểm soát hơn.

Nhiều người nổi tiếng thường mở hoặc quảng bá các cửa hàng thương mại điện tử của riêng mình, tạo ra nguồn thu đáng kể nhưng khó giám sát.

Từ năm 2022, ba cơ quan quản lý của Trung Quốc đã yêu cầu các nền tảng internet báo cáo định kỳ về thông tin của các streamer, bao gồm cả thu nhập. Trước đó, cơ quan chức năng chủ yếu chỉ kêu gọi những người này "tự giác nộp thuế đúng quy định".

"Giới chức nhận ra rằng có không ít người nổi tiếng trên internet chưa nộp thuế đầy đủ", ông Chen nhận định, đồng thời cho rằng chính quyền địa phương đang chịu áp lực tài chính khi nguồn thu từ bán đất sụt giảm mạnh.

Tài chính công của Trung Quốc đang đối mặt với nhiều sức ép trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài khiến nguồn thu ngân sách suy giảm.

Trong số các trường hợp bị xử phạt, Xu Jingwan - một người dẫn livestream thương mại điện tử với hơn 6 triệu người theo dõi - bị phát hiện nộp rất ít thuế thu nhập cá nhân và không nộp thuế cho 2 cửa hàng trực tuyến do cô điều hành.

Streamer Guo Xiaofeng, sở hữu hơn 2,4 triệu người theo dõi và hơn 1 triệu đơn hàng thông qua tài khoản bán hàng trực tuyến, chỉ nộp khoảng 13.500 nhân dân tệ tiền thuế trong suốt 4 năm.

Wang Yifan, người có khoảng 1 triệu người theo dõi, chỉ nộp hơn 2.000 nhân dân tệ thuế thu nhập cá nhân trong cùng giai đoạn, trong khi Chen Xu - cũng sở hữu khoảng 1 triệu người theo dõi - chỉ kê khai vài trăm nhân dân tệ thuế thu nhập cá nhân trong năm 2023.

Ngoài ra, cơ quan thuế còn phát hiện nhiều cửa hàng trực tuyến tìm cách che giấu doanh thu bằng cách hủy đăng ký kinh doanh. Tại Sơn Đông, một nền tảng thương mại điện tử bị phát hiện đã xóa đăng ký doanh nghiệp nhằm che giấu khoản thuế chưa nộp lên tới 5,4 triệu nhân dân tệ.

Theo SCMP