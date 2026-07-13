10 triệu bất động sản không rõ chủ sở hữu tại Nhật Bản

Ước tính hiện có hơn 10 triệu bất động sản tại nước này rơi vào tình trạng chưa hoàn tất đăng ký hoặc chưa xác định được chủ sở hữu. Trong năm 2027, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Trong cuộc điều tra vào tháng 2, một cuộc khảo sát tại 760 đô thị Nhật Bản, cơ quan chức năng Nhật Bản phát hiện trong hơn 36 triệu đơn vị bất động sản có đến 8 triệu đơn vị chưa đăng ký, tức tương đương 20%. Kết quả này là căn cứ đến Bộ Tư pháp Nhật Bản ước tính bất động sản chưa đăng ký vượt quá 10 triệu.

Những công trình không thể xác định được chủ sở hữu không chỉ cản trở công tác khôi phục sau động đất, mà còn gây khó khăn cho các dự án tái phát triển đô thị và xây dựng đường sá.

Nhiều ngôi nhà bỏ hoang có nguy cơ đổ sập cao, có thể gây thiệt hại cho khu vực xung quanh, cũng không xác định được chủ sở hữu.

Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến bắt đầu điều tra về các công trình chưa đăng ký sớm nhất vào năm 2027, từ đó để đưa ra các biện pháp giải quyết triệt để và giảm gánh nặng cho các địa phương.

Theo một số nhận định ban đầu, mức phạt hành chính với việc không đăng ký bất động sản là mức 100.000 yen (hơn 16 triệu đồng). Đây là mức phạt thấp, khiến cho nhiều người không đăng ký hoặc để mặc bất động sản.