Nổ liên tiếp! Hàng trăm quân Ukraine đột kích – Ông Putin phát lệnh tới toàn bộ Bộ chỉ huy Nga, đã rõ ưu tiên số 1

Ukraine tung hàng trăm quân vào các mũi đột kích

Đài TST (Nga) ngày 13/7 đăng bài viết có tiêu đề "Mệnh lệnh quan trọng nhất của ông Putin gửi tới toàn bộ bộ chỉ huy. Quân đội Ukraine phản công quy mô lớn. Tình hình còn tồi tệ hơn ở Kupyansk. Lữ đoàn trưởng đào ngũ"

Theo đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã được tung vào các mũi đột kích, giao tranh dữ dội nổ ra quanh Konstantinovka, trong khi lực lượng Nga tiếp tục gây sức ép từ hai bên sườn. Nhiều vụ nổ liên tiếp được ghi nhận.

Giữa lúc chiến tuyến nóng lên, thông tin một lữ đoàn trưởng Ukraine rời bỏ đơn vị và bị truy nã càng khiến tình hình thêm hỗn loạn.

TST cho biết quân đội Ukraine đã tổ chức hàng loạt đợt phản công tại hướng Konstantinovka.

Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã được tung vào các mũi đột kích, giao tranh dữ dội nổ ra quanh Konstantinovka. Ảnh: BI

Theo Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine, bộ chỉ huy Ukraine đưa nhiều nhóm xung kích nhỏ tiến vào khu vực ngoại ô phía tây và phía đông Konstantinovka. Cùng thời điểm, quân đội Ukraine mở các đợt phản công tại Dolgaya Balka và Novodmitrovka nhằm tạo hành lang cho lực lượng phía trước.

Tuy nhiên, các đơn vị từng phòng thủ khu vực này được cho là đã chịu tổn thất lớn và rơi vào tình trạng kiệt sức. Nhiều binh sĩ sống sót sau các trận giao tranh trước đó không muốn tiếp tục quay lại những vị trí đang bị quân đội Nga kiểm soát hỏa lực.

Nhiệm vụ sau đó được giao cho Trung đoàn xung kích độc lập số 425 "Skala", một đơn vị thường xuyên được Ukraine triển khai tại các điểm nóng.

Các binh sĩ thuộc trung đoàn được thông báo rằng họ có nhiệm vụ tiếp cận Konstantinovka để sơ tán người bị thương. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào khu vực này, nhiều nhóm nhỏ đã rơi vào những vị trí nằm dưới sự kiểm soát hoặc giám sát chặt chẽ của quân đội Nga.

Một số nhóm quân Ukraine mang theo cờ và ghi hình tại các khu vực ngoại ô. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ phải tìm nơi ẩn náu trước sức ép từ hỏa lực và các đợt truy quét của lực lượng Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó đã sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển đạn dược, lương thực và thiết bị liên lạc cho các nhóm bị mắc kẹt. Song, hoạt động tiếp tế này sau đó suy giảm nhanh chóng, khiến tình trạng của các đơn vị tiền tuyến trở nên khó khăn hơn.

Đáng lưu ý, giao tranh không chỉ diễn ra bên trong Konstantinovka mà còn lan rộng ra hai bên sườn.

Ở phía tây, quân đội Nga tuyên bố đã đẩy lùi các đợt phản công của Ukraine tại Dolgaya Balka và tiếp tục tiến về Nikolaypolye.

Ở phía đông, sau khi đẩy lực lượng Ukraine khỏi Malocharovka, quân đội Nga kiểm soát khu vực phía bắc Chervona và gia tăng sức ép về hướng Alekseyevo-Druzhkovka.

Các mũi tiến công từ hai phía khiến lực lượng Ukraine tại khu vực Konstantinovka đối mặt nguy cơ bị chia cắt, trong khi những tuyến đường tiếp tế còn lại liên tục bị máy bay không người lái và pháo binh Nga theo dõi.

Nội bộ Ukraine được cho là đang xáo trộn bởi thông tin một lữ đoàn trưởng đào ngũ. Ảnh: DW

Lữ đoàn trưởng Ukraine bị cáo buộc đào ngũ

Giữa lúc các đợt phản công diễn ra căng thẳng, một vụ việc liên quan đến chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 155 của Ukraine gây xôn xao.

Theo truyền thông Ukraine, ông Stanislav Luchanov, cựu chỉ huy Trung đoàn 425 và hiện giữ chức chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 155 của Ukraine, đã rời khỏi mặt trận và bị phát lệnh truy nã.

Nhóm tác chiến–chiến thuật "Phía Bắc" của quân đội Ukraine thông báo đã mở cuộc điều tra liên quan đến quân nhân thuộc đơn vị A5001, đồng thời khẳng định đang phối hợp với các cơ quan chức năng.

Một số binh sĩ của lữ đoàn bị đình chỉ nhiệm vụ do liên quan đến vụ bắt giữ trái phép hai người đàn ông tại tỉnh Kiev. Tổng cộng 9 quân nhân Ukraine, trong đó có một tiểu đoàn trưởng, được cho là đang bị điều tra.

Phóng viên Ukraine Anatoly Shariy hé lộ rằng, vụ việc bắt nguồn từ một mâu thuẫn liên quan đến gia đình của lữ đoàn trưởng. Theo lời ông Shariy, cấp dưới của Luchanov đã bắt hai người đàn ông tại làng Kalinovka, huyện Belaya Tserkov, rồi đưa họ tới tỉnh Dnepropetrovsk.

Việc một chỉ huy cấp lữ đoàn bị truy nã ngay giữa thời điểm chiến sự căng thẳng đã làm gia tăng sức ép lên hệ thống chỉ huy của quân đội Ukraine.

Trên chiến trường, các đợt đột kích quy mô lớn được cho là khiến tổn thất của Ukraine tăng mạnh.

Phía Nga cho biết nhiều nhóm Ukraine chỉ gồm hai hoặc ba binh sĩ đã tìm cách ẩn náu trong các tầng hầm và dải rừng ở vùng ngoại ô Konstantinovka. Lực lượng Nga đang tiến hành truy quét từng khu vực, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để phát hiện những vị trí còn lại.

Tại một địa điểm, binh sĩ Nga tuyên bố tìm thấy điện thoại của một quân nhân Ukraine. Trong đoạn video được công bố sau đó, người này nói rằng đơn vị của anh được điều tới khu vực nhưng không hiểu rõ mục tiêu của nhiệm vụ.

Cùng thời điểm, giao tranh đã lan tới Alekseyevo-Druzhkovka, khu vực nằm sát Konstantinovka. Điều này cho thấy sức ép của quân đội Nga không còn tập trung vào một điểm mà đang mở rộng dọc toàn bộ tuyến.

Theo trang verumreactor, một số binh sĩ Ukraine còn sống đang ẩn náu trong các khu vực cây cối và tầng hầm trong tình trạng thiếu đạn dược, lương thực và thiết bị liên lạc. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện các video được cho là của binh sĩ Ukraine kêu gọi đồng đội từ chối những mệnh lệnh mà họ cho rằng không thể thực hiện.

Phía Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hơn 60 km² trong vòng 24 giờ và khoảng 300 km² kể từ đầu tháng. Các con số này hiện chưa được nguồn độc lập xác nhận, song diễn biến trên bản đồ chiến sự cho thấy giao tranh quanh Konstantinovka và các khu vực lân cận đang diễn ra với cường độ rất cao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Ông Putin phát lệnh tới toàn bộ Bộ Chỉ huy

Trong một diễn biến liên quan, sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Konstantinovka, Tổng thống Vladimir Putin đã tới một sở chỉ huy của Cụm lực lượng liên quân và tổ chức cuộc họp với các tư lệnh Nga.

Tại đây, ông Putin cảnh báo quân đội Ukraine có thể tiếp tục sử dụng các nhóm nhỏ để tiến hành những cuộc đột kích gây tiếng vang lớn về mặt truyền thông.

Theo Tổng thống Nga, dù lực lượng tham gia có thể không đông, các hoạt động này vẫn có khả năng được tổ chức rầm rộ nhằm tạo ra hình ảnh về những bước tiến trên chiến trường.

Ông Putin ra lệnh cho toàn bộ bộ chỉ huy phải chuẩn bị trước các tình huống như vậy, không được chủ quan sau khi giành quyền kiểm soát một khu vực.

Mệnh lệnh được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine liên tục sử dụng các nhóm xung kích nhỏ, di chuyển phân tán và tìm cách xâm nhập qua những khoảng trống giữa các vị trí Nga.

Tổng thống Nga đồng thời yêu cầu các tư lệnh duy trì nhịp độ tác chiến ổn định, sử dụng lực lượng hợp lý và từng bước vượt qua các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Theo ông Putin, nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng binh sĩ Nga, đồng thời bảo đảm các đơn vị hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga xây dựng.

Mệnh lệnh này cho thấy Moscow dự đoán quân đội Ukraine sẽ tiếp tục phản công, ngay cả tại những khu vực Nga tuyên bố đã kiểm soát.

Thực tế trên chiến trường cũng phản ánh đúng kịch bản đó: các nhóm xung kích Ukraine vẫn liên tục tiến vào Konstantinovka, trong khi quân đội Nga mở rộng áp lực về phía Alekseyevo-Druzhkovka và các khu vực ngoại vi.

Pháo binh hoạt động liên tục, máy bay không người lái bao phủ các tuyến đường và lực lượng dự bị được điều động tới những điểm nóng. Trong lúc hai bên giằng co từng vị trí, toàn bộ tuyến Konstantinovka đang trở thành một trong những khu vực giao tranh dữ dội nhất trên mặt trận.