Iran tuyên bố bắt Mỹ trả giá nếu chiếm eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra tuyên bố trên kênh truyền hình Fox News rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã mệt mỏi với việc “cung cấp an ninh miễn phí” cho eo biển Hormuz trong suốt 5 thập kỷ qua và giờ đây, Mỹ sẽ tính phí cho hành động này.

“Chúng tôi đã canh giữ miễn phí eo biển Hormuz, nhưng giờ chúng tôi sẽ kiếm tiền từ việc này”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Ông Trump muốn áp đặt phí cầu đường đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cũng bày tỏ ý định kiểm soát và quản lý Hormuz. “Chúng ta đang giành quyền kiểm soát eo biển”, ông Trump nêu rõ.

Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố Quân đội Mỹ là “những thiên thần hộ mệnh” của eo biển Hormuz và Mỹ là người bảo đảm an ninh cho khu vực này, trong khi Iran là bên vi phạm các điều khoản của một thỏa thuận, trong số mười thỏa thuận được cho là đã ký kết với Mỹ.

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng đã được thiết lập dựa trên bản ghi nhớ được các bên ký kết vào ngày 18/6. Văn kiện này nhằm mục đích làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện, nhưng có vẻ như cả hai bên đều không có đầy đủ thiện chí và sự tôn trọng dành cho nhau.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc đàm phán giữa đại diện của Mỹ và Iran ở Oman hôm 11/7 kéo dài tới 11 giờ và cuối cùng, Iran đã đồng ý với tất cả các điều khoản của Mỹ, nhưng sau đó lại yêu cầu sửa đổi một số điều khoản của thỏa thuận.

Mặc dù không tiết lộ chi tiết các điều khoản mà Iran đòi sửa đổi, nhưng rõ ràng đó là một số vấn đề rất quan trọng mà Mỹ không thể chấp thuận.

Do đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã lên tiếng đe dọa Iran sẽ phải hứng chịu hậu quả từ các cuộc tấn công tăng cường của Mỹ.

Đáp trả lại, chính quyền Iran cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu dân sự.

Iran cũng cảnh báo các nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm chiếm quyền kiểm soát Hormuz sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Quân đội Iran.

Iran cũng cảnh báo các quốc gia quân chủ vùng Vịnh ủng hộ Mỹ, rằng nếu chiến tranh toàn diện nổ ra, sự ủng hộ đó sẽ bị coi là chiến tranh chống lại chủ quyền của Iran, với tất cả những hậu quả kèm theo.