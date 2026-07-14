Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở và các hoạt động hàng hải hợp pháp vẫn được duy trì. Dữ liệu theo dõi tàu biển Kpler cho thấy lượng tàu qua eo biển Hormuz trong ngày 12/7 giảm xuống còn 6 chiếc - mức thấp nhất trong 5 tuần qua.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại Trung Đông.

Người dân bơi lội và thư giãn dọc bờ biển eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 12/7/2026 (Ảnh: AP)

Quân đội Mỹ cho biết đã không kích hơn 140 mục tiêu quân sự tại Iran nhằm đáp trả vụ tấn công tàu thương mại trên eo biển Hormuz. Các mục tiêu gồm căn cứ tên lửa, thiết bị bay không người lái, cơ sở hải quân và hệ thống giám sát ven biển.

Đáp trả, Iran tuyên bố phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar, Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman. Đồng thời, Tehran tái khẳng định đóng eo biển Hormuz. Nước Cộng hòa Hồi giáo cũng tuyên bố đã tấn công thêm tàu khác tại eo biển Hormuz để cảnh cáo với lý do vi phạm các quy định của nước này.

Trước nguy cơ xung đột lan rộng, nhiều nước trong khu vực tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao, kêu gọi các bên kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng.