Phi công điều khiển máy bay viết dòng chữ " Tôi chán quá", hãng hàng không lập tức lên tiếng

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chiếc máy bay hạng nhẹ của hãng Ravenair cất cánh từ Liverpool lúc 11h25 sáng thứ Bảy (11/7). Trong hành trình kéo dài khoảng hai giờ, máy bay bay qua bán đảo Wirral, hạt Cheshire, miền bắc xứ Wales và khu vực cửa sông Dee.

Đáng chú ý, phi công đã dành khoảng 20 phút để điều khiển máy bay bay theo những vòng lặp góc cạnh, tạo thành dòng chữ "I'm bored" (Tôi chán quá) gồm 7 ký tự trên bầu trời, phía trên vùng nước giữa Talacre và Greenfield.

Aaron Rheins, một blogger chuyên theo dõi hoạt động hàng không trên TikTok, cho biết: "Tôi chưa từng thấy phi công nào viết lên bầu trời rằng mình đang chán như thế này."

Hình ảnh khiến nhiều người thích thú

Theo Flightradar24, máy bay thực hiện màn viết chữ trên trời này ở độ cao khoảng 335 m (1.100 feet) với tốc độ chưa đến 100 hải lý/giờ. Đại diện Ravenair cho biết người điều khiển máy bay là một huấn luyện viên bay ngoài 20 tuổi. Anh thực hiện chuyến bay thử bằng chiếc Piper Tomahawk sau khi máy bay vừa được thay thế một bộ phận kỹ thuật.

Ông Wayne Barrett, quản lý vận hành của Ravenair, cho biết phi công nhiều khả năng sẽ không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Ông nói:

"Tôi nghĩ cậu ấy thực sự hơi chán vì đây chỉ là một chuyến bay thử. Nhưng phải nói rằng kỹ năng điều khiển máy bay của cậu ấy rất ấn tượng."

Ông Barrett cho biết thêm:

"Cậu ấy không gặp rắc rối gì cả, nhưng đúng là sự việc đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Máy bay hiện đã trở về nhà chứa an toàn và hôm nay phi công cũng đang được nghỉ."

Đại diện hãng xác nhận chuyến bay được thực hiện để kiểm tra hoạt động của máy bay sau khi thay thế một xi-lanh động cơ. Tuy nhiên, tuyến bay mà phi công lựa chọn để tạo dòng chữ không nằm trong kế hoạch được phê duyệt.

"Có lẽ bộ phận được thay thế là một xi-lanh động cơ. Sau mỗi lần sửa chữa như vậy, chúng tôi đều phải đưa máy bay lên bay thử để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động bình thường hay không. Kết quả cho thấy máy bay hoàn toàn ổn", ông Barrett cho biết.

Dù dòng chữ "I'm bored" khiến nhiều người cho rằng phi công thiếu tập trung, ông Barrett khẳng định điều ngược lại.

"Có thể cậu ấy hơi chán thật, nhưng để điều khiển máy bay vẽ chính xác từng chữ như vậy thì chắc chắn phải tập trung cao độ. Đến cuối cùng thì có lẽ cậu ấy chẳng còn thời gian để thấy chán nữa."

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều người vừa bật cười trước sự hài hước của phi công, vừa trầm trồ trước khả năng điều khiển máy bay chính xác để tạo nên dòng chữ khổng lồ trên bầu trời.

Nguồn: The Guardian