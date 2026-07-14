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Chuyên gia Nga tiết lộ những tính năng mới nhất của xe tăng T-72B3A

| | Tài chính quốc tế

Chuyên gia quân sự Koshkin đánh giá rất cao xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M mới ra mắt gần đây.

"Xe tăng T-72B3A, hiện đang được thử nghiệm tại trường bắn khác biệt so với các chiến xa hiện đang được triển khai ở tiền tuyến, chủ yếu ở khả năng tự bảo vệ và trở lại cấu hình bình thường khi thay thế lớp giáp thụ động tạm thời".

Đây là những lời giải thích của chuyên gia Andrey Koshkin - Trưởng bộ môn Phân tích Chính trị và Các Quá trình Tâm lý Xã hội tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga. Ông đã trao đổi về vấn đề này với phóng viên hãng thông tấn Lenta.

"Những cỗ chiến xa hiện đang phục vụ trông giống như "những chiếc lò nướng khổng lồ" - với vô số hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái thụ động và dây xích.

Giờ đây, tất cả những lớp bảo vệ thụ động này đã được tính đến và diện mạo của xe tăng đang được khôi phục lại hình dáng ban đầu của các mẫu hiện đại.

Hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M là một cách tiếp cận mới đối với sự an toàn của kíp lái: Nó bảo vệ chống lại tên lửa chống tăng, đạn súng phóng lựu và máy bay không người lái", vị chuyên gia quân sự giải thích.

Xe tăng T-72B3A nổi bật với hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M.

Theo ông Koshkin, những kíp lái từng làm việc với xe tăng T-72B3A cho biết điều kiện bên trong chiếc xe này khá thoải mái. Hơn nữa, chiến xa có khả năng phối hợp với các đội hỏa lực cơ động, giúp tăng cường khả năng phòng thủ chống lại máy bay không người lái.

Ông Koshkin xác định giai đoạn di chuyển từ căn cứ đến vị trí bắn là lúc dễ bị tổn thương nhất, bởi việc che giấu dấu vết bánh xích khỏi máy bay không người lái trinh sát là đặc biệt quan trọng.

"Nhìn chung chiếc T-72B3A có khả năng vượt trội so với các mẫu xe tăng đã chiến đấu ở tiền tuyến trong thời gian dài", ông Koshkin kết luận.

Trước đó, Quân đội Nga tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) đã bắt đầu huấn luyện với xe tăng T-72B3A thế hệ mới. Những phương tiện chiến đấu này dự kiến sẽ sớm có mặt tại chiến trường và nhiều chiếc T-72B3/B3M sẽ được đưa trở lại nhà máy nhằm tích hợp thêm tổ hợp Arena-M.

Theo Lenta

Theo Bạch Dương

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
nga, xe tăng

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