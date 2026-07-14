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Hai tàu chở hàng va chạm mạnh ngoài khơi đảo Qeshm của Iran

| | Tài chính quốc tế

Ngày 14/7, một sự cố hàng hải đã xảy ra ở vùng biển phía Bắc đảo Qeshm của Iran, khi hai tàu chở hàng lớn va chạm trong luồng hàng hải dân sự.

Các tàu thương mại đang di chuyển gần đảo Qeshm của Iran.

Theo đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Iran (IRIB), sau cú va chạm mạnh, một trong những tàu chở hàng bị hư hại nghiêm trọng phần thân tàu dưới mực nước.

Các khoang bên trong và khoang chứa hàng của tàu chở hàng gặp nạn bắt đầu nhanh chóng bị ngập nước biển.

Người dân địa phương cho biết, việc giữ cho tàu nổi đã gặp khó khăn, buộc thuyền trưởng phải ra lệnh sơ tán ngay lập tức.

Các tàu thuyền từ cơ quan quản lý cảng của Cộng hòa Hồi giáo Iran và các tàu cứu hộ từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã nhanh chóng được triển khai đến khu vực khẩn cấp.

Nhờ hành động nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng của lực lượng cứu hộ, toàn bộ 23 thành viên thủy thủ đoàn của con tàu gặp nạn đã được cứu sống thành công và nhanh chóng được đưa đến đảo Qeshm - hòn đảo lớn nhất nằm trong khu vực eo biển Hormuz.

Giới chức Iran vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về tên của các tàu chở hàng va chạm, quốc tịch của họ hoặc loại hàng hóa trên tàu.

Theo báo cáo sơ bộ từ các dịch vụ y tế, không có thương vong nào trong số các thủy thủ được cứu sống.

Ủy ban kỹ thuật đặc biệt đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ va chạm và đánh giá rủi ro môi trường trong eo biển Hormuz.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
iran

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