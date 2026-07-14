Nổ lớn Odesa, Kazachya Lopan, hình ảnh khó tin đang lan rộng - Kremlin công bố điều kiện tung đòn hạt nhân

Nổ lớn, Nga ồ ạt tấn công Odessa

Đài Tsargrad (Nga) ngày 14/7 đưa tin, quân đội Nga đã chuyển trọng tâm sang các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng hàng hải của Ukraine tại tỉnh Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh UAV Geran-4 Seeker lao xuống các tàu đang neo đậu tại cảng Chornomorsk. Theo phía Nga, những mục tiêu bị ảnh hưởng gồm một phà biển, một tàu chở hàng khô, một tàu tuần tra và một con tàu đã được hoán cải để triển khai các thiết bị không người lái.

Trong đêm, các tiếng nổ tiếp tục vang lên tại khu vực cảng. Quân đội Nga tuyên bố hai phà biển, một tàu container và một cơ sở sửa chữa tàu nổi đã bị đánh trúng. Các nguồn tin Nga cho rằng những con tàu này được sử dụng để vận chuyển hàng hóa và tiếp tế cho quân đội Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Blogger quân sự Yury Podolyaka nhận định đây là diễn biến đáng chú ý, bởi trước đó các tàu nước ngoài thường chỉ bị hư hại như một hệ quả ngoài dự kiến của những cuộc tập kích vào hệ thống cảng. Lần này, các đòn đánh được mô tả là trực tiếp nhằm vào từng con tàu và từng hạng mục cụ thể.

Theo ông Podolyaka, chiến thuật mới là phản ứng của Moscow trước việc Kiev tăng cường sử dụng xuồng không người lái và UAV nhằm vào hoạt động hàng hải của Nga trên biển Azov và Biển Đen. Ông cho rằng các cuộc tập kích như vậy có thể không còn mang tính riêng lẻ mà sẽ được tiến hành thường xuyên hơn.

Các cuộc tấn công ở Odessa cũng nối tiếp chuỗi diễn biến được ghi nhận trong những ngày trước đó. Ngày 11/7, một UAV Geran-4 được cho là đã đánh trúng xuồng cứu sinh của tàu chở hàng, sau đó tấn công chính con tàu và một tàu kéo.

Ngày 12/7, Kernel, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu dầu hướng dương và ngũ cốc lớn của Ukraine, thông báo tạm dừng hoạt động tại một nhà ga ở Chornomorsk sau cuộc tập kích quy mô lớn.

Đến ngày 13/7, một tàu chở hàng treo cờ Togo tiếp tục bị đánh trúng trong khi đang dỡ loại hàng hóa được phía Nga mô tả là “phân bón khoáng có khả năng phát nổ”.

Chuỗi tấn công liên tục khiến hoạt động của các cảng tại Odessa và khu vực cửa sông Danube chịu sức ép ngày càng lớn.

Nga đồng thời tấn công mạnh vào Kazachya Lopan. Ảnh: Vedomosti

Những hình ảnh khó tin đang lan rộng

Cùng thời điểm Odessa rung chuyển bởi các cuộc tập kích từ trên không, hình ảnh từ thị trấn Kazachya Lopan ở phía bắc tỉnh Kharkov bắt đầu lan truyền trên các kênh quân sự Nga.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, tác giả kênh “Bộ Tổng tham mưu”, cho biết những hình ảnh kiểm chứng khách quan đã xuất hiện từ trung tâm thị trấn và cả khu vực phía nam.

“Những hình ảnh ghi nhận thành công thực sự gây ấn tượng đến khó tin, bởi không ai ngờ điều này xảy ra”, ông Degtyaryov nhận định.

Kazachya Lopan nằm sát biên giới Nga – Ukraine và được tuyến đường sắt chia thành hai khu vực. Theo các nguồn tin Nga, lực lượng nước này hiện đã thiết lập quyền kiểm soát vững chắc tại khoảng một nửa khu dân cư.

Phía Nga đánh giá đây không chỉ là một bước tiến mang ý nghĩa chiến thuật. Kazachya Lopan còn được coi là một đầu mối hậu cần và phòng thủ quan trọng ở phía bắc Kharkov.

Nếu kiểm soát hoàn toàn khu vực này, lực lượng Nga có thể phát triển chiến dịch theo hai hướng. Hướng thứ nhất tiến về phía tây, nhắm tới Zolochev. Hướng thứ hai tiến xuống phía nam, qua Dergachi và tiếp cận Kharkov.

Các nhà quan sát Nga cho rằng hướng Dergachi – Kharkov có triển vọng lớn hơn trong bối cảnh Bộ Tổng tham mưu Ukraine phải liên tục điều chuyển lực lượng giữa các mặt trận.

Theo bài viết, ba trung đoàn xung kích Ukraine đang được khẩn cấp bổ sung quân số để củng cố tuyến phòng thủ phía bắc. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn được đánh giá là đáng kể. Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết riêng Trung đoàn xung kích độc lập số 425 có thể sở hữu từ 7.000 đến 9.000 binh sĩ.

Bên cạnh Kazachya Lopan, giao tranh tại hướng Liptsy cũng được cho là đang nóng trở lại. Đây là khu vực từng bùng phát chiến sự gần như đồng thời với cuộc tiến công vào Volchansk.

Tại Donetsk, Cụm quân “Phía Nam” của Nga tuyên bố đã kiểm soát Malinovka và các điểm cao lân cận, trong đó có khu vực được gọi là núi Zmeinaya. Từ đây đến những ngôi nhà đầu tiên ở khu vực ngoại ô Kramatorsk còn khoảng 6,5 km.

Theo các nguồn tin quân sự Nga, lực lượng nước này đã tiến tới vùng tiếp cận Kramatorsk. Nếu tiếp tục kiểm soát Nikolayevka, họ có thể áp sát Slavyansk, mở màn cho giai đoạn giao tranh mới quanh cụm đô thị Kramatorsk – Slavyansk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Lời cảnh báo của ông Putin thành sự thật

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu Kiev không chấm dứt các hoạt động nhằm vào tàu thuyền Nga tại Biển Đen, Moscow có thể tiến hành những biện pháp khiến Odessa bị cô lập khỏi tuyến hàng hải.

Theo các kênh quân sự Nga, những gì diễn ra trong ba ngày liên tiếp tại Odessa và cửa sông Danube cho thấy lời cảnh báo này đang dần được hiện thực hóa trên thực địa.

“Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gần như đã phong tỏa hoàn toàn hoạt động di chuyển của tàu thuyền và hoạt động của các cảng tại khu vực Odessa và cửa sông Danube. Các đòn tấn công nối tiếp nhau trong ngày thứ ba liên tiếp”, tác giả kênh svstpl, được cho là có liên hệ với lực lượng phòng không Nga tại miền nam, tuyên bố.

Dù chưa có căn cứ để khẳng định một cuộc phong tỏa hàng hải hoàn chỉnh đã được thiết lập, tần suất các đòn đánh cho thấy hệ thống cảng của Ukraine đang trở thành một mục tiêu trọng điểm.

Blogger Yury Podolyaka cho rằng, trong bối cảnh Kiev trên thực tế đã phát động một cuộc đối đầu trên biển với Nga, Moscow có thể chuyển từ các cuộc tấn công riêng lẻ sang chiến dịch phong tỏa có hệ thống đối với các cảng Ukraine.

Ngày 13/7, ông Putin tuyên bố các biện pháp đáp trả của Nga sẽ mang tính “tương xứng”, nhưng có cường độ mạnh hơn nhiều lần.

“Dù họ tìm cách tấn công vào bất kỳ khu vực nào trên lãnh thổ Liên bang Nga, chúng tôi cũng sẽ đáp trả tương xứng, nhưng mạnh hơn nhiều lần”, nhà lãnh đạo Nga nói.

Kremlin công bố điều kiện triển khai đòn hạt nhân

Trong lúc chiến sự trên bộ và các cuộc tập kích tại Biển Đen gia tăng, Điện Kremlin đồng thời lên tiếng về điều kiện Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho rằng cuộc xung đột hiện nay không còn chỉ là một chiến dịch quân sự riêng lẻ, bởi Ukraine đang nhận lượng lớn vũ khí từ Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu.

“Một bên là Nga, bên còn lại là chính quyền Kiev cùng một số quốc gia châu Âu và Mỹ, những nước đang cung cấp hàng triệu tấn vũ khí cho Ukraine. Đây không còn là một chiến dịch nữa, mà là chiến tranh. Đây là một cuộc chiến tranh toàn diện”, ông Peskov tuyên bố.

Đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đã có học thuyết hạt nhân quy định rõ các điều kiện triển khai loại vũ khí này.

“Nếu có điều gì đó đe dọa chính sự tồn tại của Nhà nước Nga, khi đó vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng. Nếu không thì sẽ không sử dụng. Điều này rất quan trọng và cần được hiểu rõ. Tất cả những tuyên bố khác đều chỉ là suy đoán”, ông Peskov nói.

Một số nhà quan sát diễn giải phát biểu này là thông điệp cảnh báo gửi tới Mỹ và các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Peskov không đồng nghĩa Nga đang chuẩn bị tiến hành ngay một đòn tấn công hạt nhân.

Nội dung cốt lõi trong thông điệp của Điện Kremlin vẫn là: vũ khí hạt nhân chỉ được xem xét nếu sự tồn tại của Nhà nước Nga bị đe dọa, còn những kịch bản nằm ngoài điều kiện đó không thuộc phạm vi được học thuyết hạt nhân cho phép.